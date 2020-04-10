21:50:43 Nuovo decesso a Marcianise: lo rende noto il commissario Michele Lastella con una nota ufficiale.
«È purtroppo giunta la comunicazione ufficiale dell’Unità di Crisi della Regione Campania del decesso di un cittadino di Marcianise, positivo al Covid-19 e ricoverato presso una struttura specializzata, poiché affetto da specifica sintomatologia – si legge -
Nei confronti di coloro che avevano avuto contatti con il paziente erano già state adottate le cautele necessarie alla circoscrizione del contagio, tra cui la quarantena obbligatoria, l’osservazione e i prelievi per i tamponi.
Il Commissario Straordinario e l’Amministrazione tutta esprimono il loro profondo cordoglio e la loro sincera vicinanza alla famiglia della vittima e partecipano all’immenso dolore dei familiari e a quello dell’intera cittadinanza per la grave perdita.
Si ricorda che la recente tendenza al rallentamento del contagio è dovuta esclusivamente ai comportamenti responsabili e alle cautele adottate da ognuno di noi.
Pertanto, più forte è l’invito che si rivolge affinché ognuno si attenga scrupolosamente alle norme governative finalizzate alla riduzione del contagio e ancora più stringenti saranno i controlli sul territorio da parte delle Forze dell’Ordine.
È necessario evitare di uscire dalla propria abitazione, se non per motivi di assoluta necessità, e rispettare rigorosamente il divieto di assembramento e le distanze minime tra le persone!».
Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:
Alife 1
Alvignano 1
Arienzo 1 + 1 deceduto
Aversa 21 + 3 deceduti
Bellona 8 + 1 deceduto
Caiazzo 3
Calvi Risorta 1
Cancello Arnone 1
Capodrise 3
Capua 6
Carinaro 4
Carinola 2
Casaluce 3
Castel Volturno 12 + 1 deceduto
Casagiove 4
Casapulla 7
Castel Morrone 1 + 1 deceduto
Casal di Principe 5 + 2 deceduto
Caserta 20 + 1 deceduto
Cellole 1
Cesa 6
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 7
Frignano 2
Grazzanise 5
Gricignano d’Aversa 9
Lusciano 5
Macerata Campania 2
Maddaloni 12 + 2 deceduti
Marcianise 18 + 3 morto
Marzano Appio 3
Mondragone 9 + 2 deceduto
Orta di Atella 6 + 1 morto
Parete 1
Piedimonte Matese 1
Pietramelara 4
Pietravairano 1
Portico di Caserta 5
Raviscanina 3
Recale 3
Roccamonfina 1
Riardo 3
Rocca d’Evandro 1
San Tammaro 5 + 1 deceduto
Sant’Arpino 6
San Marcellino 1
San Marco Evangelista 4
Succivo 8
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 28 + 5 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 4 + 1 deceduto
San Nicola la Strada 2 + 1 deceduto
San Felice a Cancello 6
San Prisco 6 + 2 deceduto
Sessa Aurunca 4
Sparanise 1
Teano 2 + 1 deceduto
Teverola 5
Trentola Ducenta 4
Vitulazio 2 + 2 deceduti
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli
Villa di Briano 2
Valle di Maddaloni 1
Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228