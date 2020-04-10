21:50:43 Nuovo decesso a Marcianise: lo rende noto il commissario Michele Lastella con una nota ufficiale.

«È purtroppo giunta la comunicazione ufficiale dell’Unità di Crisi della Regione Campania del decesso di un cittadino di Marcianise, positivo al Covid-19 e ricoverato presso una struttura specializzata, poiché affetto da specifica sintomatologia – si legge -

Nei confronti di coloro che avevano avuto contatti con il paziente erano già state adottate le cautele necessarie alla circoscrizione del contagio, tra cui la quarantena obbligatoria, l’osservazione e i prelievi per i tamponi.

Il Commissario Straordinario e l’Amministrazione tutta esprimono il loro profondo cordoglio e la loro sincera vicinanza alla famiglia della vittima e partecipano all’immenso dolore dei familiari e a quello dell’intera cittadinanza per la grave perdita.

Si ricorda che la recente tendenza al rallentamento del contagio è dovuta esclusivamente ai comportamenti responsabili e alle cautele adottate da ognuno di noi.

Pertanto, più forte è l’invito che si rivolge affinché ognuno si attenga scrupolosamente alle norme governative finalizzate alla riduzione del contagio e ancora più stringenti saranno i controlli sul territorio da parte delle Forze dell’Ordine.

È necessario evitare di uscire dalla propria abitazione, se non per motivi di assoluta necessità, e rispettare rigorosamente il divieto di assembramento e le distanze minime tra le persone!».

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Alife 1

Alvignano 1

Arienzo 1 + 1 deceduto

Aversa 21 + 3 deceduti

Bellona 8 + 1 deceduto

Caiazzo 3

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 3

Capua 6

Carinaro 4

Carinola 2

Casaluce 3

Castel Volturno 12 + 1 deceduto

Casagiove 4

Casapulla 7

Castel Morrone 1 + 1 deceduto

Casal di Principe 5 + 2 deceduto

Caserta 20 + 1 deceduto

Cellole 1

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Frignano 2

Grazzanise 5

Gricignano d’Aversa 9

Lusciano 5

Macerata Campania 2

Maddaloni 12 + 2 deceduti

Marcianise 18 + 3 morto

Marzano Appio 3

Mondragone 9 + 2 deceduto

Orta di Atella 6 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 1

Portico di Caserta 5

Raviscanina 3

Recale 3

Roccamonfina 1

Riardo 3

Rocca d’Evandro 1

San Tammaro 5 + 1 deceduto

Sant’Arpino 6

San Marcellino 1

San Marco Evangelista 4

Succivo 8

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 28 + 5 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 4 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 2 + 1 deceduto

San Felice a Cancello 6

San Prisco 6 + 2 deceduto

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 2 + 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 4

Vitulazio 2 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 2

Valle di Maddaloni 1

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228