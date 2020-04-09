mucherino
22:38:09 L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 662 tamponi di cui 34 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 350 tamponi di cui 14 positivi;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 73 tamponi, nessuno positivo;

- ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: sono stati esaminati 54 tamponi di cui 2 positivi;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 76 tamponi, nessuno dei quali positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 96 tamponi di cui 3 positivi;

- Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 84 tamponi di cui 2 positivi;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati  506 tamponi di cui 34 positivi;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 41 tamponi, di cui 7 positivi;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 75 tamponi di cui 2 positivi;

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 64 tamponi di cui nessuno risultato positivo.

Positivi di oggi: 98

Tamponi di oggi: 2.081

Totale complessivo positivi Campania: 3.442

Totale complessivo tamponi Campania: 31.745

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228

