22:07:18 L'ex presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita, è stato ricoverato in osservazione presso l'ospedale "Moscati" di Avellino.
De Mita, 92 anni compiuti lo scorso mese di febbraio, è stato colto da un malore nel pomeriggio di oggi nella sua abitazione di Nusco, comune di cui è al secondo mandato di sindaco.
Il trasferimento in ospedale si è reso necessario per svolgere precauzionalmente una serie di esami diagnostici.
Trascorrerà la notte in osservazione presso il reparto di cardiologia.
Le sue condizioni sarebbero buone.