16:04:59 Sarebbe dovuta andare in scena nel corso di Maestrod’Olio in Florence, manifestazione già in programma nel capoluogo toscano dal 14 al 16 marzo 2020 ma, come reso noto, causa drammatica emergenza sanitaria in corso nel Paese, posticipata al 2021.

Per questo motivo la presentazione della guida Terred’Olio 2020 è avvenuta online, condotta da Fausto Borella dalla sede di Lucca dell’Accademia Maestrod’Olio e con le aziende ovviamente spettatrici interessate, ognuna presso il proprio domicilio, in ottemperanza alle attuali regole vigenti.

Terred’Olio 2020, ottava edizione della guida, raccoglie il meglio del panorama olivicolo nazionale, con ben 128 aziende presenti e 256 oli selezionati. A ogni realtà sono dedicate due pagine, nelle quali, oltre alla descrizione dell’attività e dei suoi prodotti, viene raccontato il territorio circostante, con consigli sui luoghi da visitare e sugli acquisti a tema enogastronomico da fare. Inoltre, una simpatica ricetta del posto, suggerita dai produttori e da rifare a casa, in cui è ovviamente protagonista assoluto l’extravergine.

E come ogni guida di settore che si rispetti, non possono mancare i premi: le 26 nuove Corone Maestrod’Olio. Gli ambiti riconoscimenti sono stati assegnati quest’anno a 22 produttori che, nel corso dell’ultima campagna olearia, si sono particolarmente distinti per la qualità dei loro extravergine.

Le regioni maggiormente rappresentate sono la Toscana, con 5 aziende premiate, il Lazio, a quota 4, poi Puglia e Umbria, entrambe con 3 riconoscimenti; seguono Sardegna e Calabria (2) e infine Abruzzo, Campania e Sicilia (1).

Quattro inoltre i premi speciali. Due di questi sono delle novità, ovvero quello di Oleologo dell’Anno, assegnato a Luca Mencaglia, e quello di Personaggio dell’Anno, dato a Giuseppe Mazzocolin dell’azienda Fèlsina.

L’Enoteca Pinchiorri di Firenze si è invece aggiudicata il Riconoscimento Giancarlo Bini (primo sommelier dell’olio italiano, che ebbe il coraggio di selezionare ben 107 oli nel suo carrello all’interno del ristorante Ombrone a Grosseto).

Allo chef Marco Stabile, di un altro ristorante fiorentino, l’Ora d’Aria, è stato infine assegnato il Riconoscimento Sauro Brunicardi (compianto chef lucchese all’avanguardia sul tema olio evo).

“Con grande orgoglio – sottolinea Fausto Borella, presidente dell’Accademia Maestrod’Olio - tengo a evidenziare non solo le aziende premiate, ma tutte quelle che con grande merito sono entrate in questa edizione. Il libro guida Terred’Olio 2020 si pone come punto di riferimento per tutti gli appassionati e gli intenditori, nonché per tutti i neofiti desiderosi di saperne di più sul magnifico mondo dell’extravergine. Anche e soprattutto in questo momento c’è bisogno di sostenere l’olio italiano, artigianale e di qualità. Sono convinto che, finita l’emergenza in corso, speriamo davvero al più presto, scoprire le bellezze e le bontà del nostro Paese sarà per tutti una gioia ancora più grande.”

Di Terred’Olio 2020 è stata fatta una prima tiratura di 7.000 copie, distribuite tra i 500 centri commerciali della Gdo d’Italia, gli aeroporti e la rete autostradale del nostro Paese. Da quest’anno inoltre, grazie all’accordo fatto con Feltrinelli International Bookshop, sarà possibile acquistare la guida, in doppia versione italiano e inglese, anche dal sito www.ibs.it.

È possibile vedere il video di presentazione del libro guida Terred’Olio 2020 e della celebrazione delle Corone Maestrd’Olio sul sito dell’Accademia (www.maestrodolio.it) o sulla pagina facebook.

Corone Maestrod’Olio 2020

Abruzzo. Tommaso Masciantonio Monocultivar Intosso

Calabria. Az. Agr. Fratelli Renzo. OrOlio Limited Edition

Calabria. Az. Agr. Sorelle Garzo. Dolciterre Monocultivar Ottobratica

Campania. Fattoria Ambrosio. Olio Crux

Lazio. Mario Camerota. Olio Mamurranum

Lazio. Az. Agr. Alfredo Cetrone. Olio Cetrone In

Lazio, Az Agr. Ione Zobbi Olio Forte & Eccelso

Lazio. Boni Francesca. Olio Traldi Athos

Puglia. Olio Intini. Monocultivar Coratina

Puglia. Armonie Italiane – Masseria Faraona. Olio Coratina

Puglia. Sabino Leone. Olio La Patràun

Sardegna. Il Giglio Agriturismo. Olio TresLizos

Sardegna. Accademia Olearia. Olio Riserva del Produttore Dop Sardegna Fruttato Verde

Sicilia. Frantoio Galioto. Monocultivar Moresca

Toscana. Fattoria Ramerino. Monocultivar Frantoio

Toscana. Fattoria di Maiano. Olio Laudemio

Toscana. Az. Agr. Giacomo Grassi. Olio Il Sogno del Pinzimonio

Toscana. Az. Agr. Talente. Olio Cassiano Igp Toscano

Toscana. Scovaventi S.S. Agricola. Olio Ostro

Umbria. Az, Agr. Giulio Mannelli. Monocultivar d’Ascolana

Umbria. Decimi. Olio Emozione

Umbria. Marfuga. Olio Marfuga Riserva Dop Umbria Colli Assisi

Riconoscimento Giancarlo Bini: Ristorante Enoteca Pinchiorri. Firenze

Riconoscimento Sauro Brunicardi: Chef Marco Stabile del Ristorante Ora d’Aria. Firenze

Personaggio dell’Anno: Giuseppe Mazzocolin Fèlsina

Oleologo dell’Anno: Luca Mencaglia

Aziende entrate con successo nella Guida Terred’Olio 2020

Abruzzo

Tommaso Masciantonio

Azienda Agricola Alessandro Mancini

Azienda Agricola Miani di D’Amico Patrizia

Azienda Agricola Marina Palusci

Basilicata

Azienda Agricola Vincenzo Marvulli

Azienda Agricola Porsia

Fontana dei Santi

Azienda Agricola Le Querce di Annibale

Calabria

Azienda Agricola Clelia Iemma

I Tesori del Sole - De Lorenzo

Oleificio Torchia

Azienda Agricola Candiano Antonella

Azienda Agricola Fratelli Renzo

Tenuta Labonia

Tenute Loria

Deliba | Azienda Agricola Fratelli Cosmano

Olearia San Giorgio

Azienda Agricola Sorelle Garzo

Campania

Case D’Alto

Frantoio Nutile 1911

Frantoio Romano

Olivicola del Titerno

L’Arcangelo

Olio Torretta

Frantoio Oleario Pietrabianca

Fattoria Ambrosio

Madonna dell’Olivo

Lazio

Mario Camerota

Azienda Agricola Cosmo di Russo

Azienda Agricola Alfredo Cetrone

Villa Pontina

Tenuta di Fiorano

Azienda Agricola Cappelli

Azienda Agricola Ione Zobbi

Azienda Agricola Poggio Narnara

Tenuta Sant’Agostino

Pierluigi Presciuttini

Società Agricola Sciuga

Boni Francesca

Liguria

Paolo Cassini

Olio Pedro

Marche

Montecappone

Olive Gregori

Fontezoppa

Società Agricola La Collina delle Fate

Molise

Istituto Tecnico Agrario di Larino

Associazione Viadeicontrabbandieri

Terra Sacra

Puglia

Olio Intini

Olio De Carlo

Armonie Italiane - Masseria Faraona

Azienda Agricola Scisci

Conte Spagnoletti Zeuli Azienda Agricola

I Tre Campanili

Frantoio Galantino

Sabino Leone

Azienda Agricola Pietrasanta

Moccari

Olio Sante

Sololio

Fratelli Ferrara

A.DA.R. Società Cooperativa Agricola

Papa Edoardo di Rodogallo

Sardegna

Corte Olìas

Il Giglio Agriturismo

Accademia Olearia

Azienda Agricola Piras Francesco

Sicilia

Azienda Agricola Salamone

Tumino Francesca

Società Agricola Virzì

Tenuta del Duca

Frantoio Gatto

Frantoi Cutrera

Agrestis

Tenuta del Pettirosso

Frantoio Galioto

Azienda Agricola Centonze

Azienda Agricola Turnaturi Carmela

Azienda Agricola Gaudioso

Olivoil

Toscana

Fattoria Fonte Veneziana

Fattoria Ramerino

Azienda Agricola Buonamici

Fattoria di Maiano

Matrix

Azienda Agricola Giacomo Grassi

Fattoria Altomena

Azienda Agricola Talente

La Ranocchiaia

Clivio degli Ulivi

Azienda Olearia Santella

Kali

Collemassari

La Pietraia

Fattoria la Maliosa

Scovaventi S.S. Agricola

Azienda Agricola Guastini Eleonora

LeoVerde

Podere Le Mezzelune

Podere Arduini

Fattoria di Fubbiano

La Badiola

Azienda Agricola Belvedere

Villa Santo Stefano

Renzo Baldaccini

Tenuta Maria Teresa

Azienda Agricola Marini

Azienda Agricola Bellandi

Podere La Costa

Fèlsina

Azienda Agricola Buoni o Del Buono Maria Pia

Frantoio Fattoria del Biancheto

Tenuta Il Poggione

Umbria

Centumbrie

Azienda Agricola Giulio Mannelli

Azienda Agricola Mariottini

Decimi

Azienda Agricola Sidoro

Marfuga

Tenute Salmareggi

Agricadd

Agricola Locci

Frantoio Silvestri

miaITALY

Lungarotti

Azienda Agricola Pelagrilli