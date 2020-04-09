16:04:59 Sarebbe dovuta andare in scena nel corso di Maestrod’Olio in Florence, manifestazione già in programma nel capoluogo toscano dal 14 al 16 marzo 2020 ma, come reso noto, causa drammatica emergenza sanitaria in corso nel Paese, posticipata al 2021.
Per questo motivo la presentazione della guida Terred’Olio 2020 è avvenuta online, condotta da Fausto Borella dalla sede di Lucca dell’Accademia Maestrod’Olio e con le aziende ovviamente spettatrici interessate, ognuna presso il proprio domicilio, in ottemperanza alle attuali regole vigenti.
Terred’Olio 2020, ottava edizione della guida, raccoglie il meglio del panorama olivicolo nazionale, con ben 128 aziende presenti e 256 oli selezionati. A ogni realtà sono dedicate due pagine, nelle quali, oltre alla descrizione dell’attività e dei suoi prodotti, viene raccontato il territorio circostante, con consigli sui luoghi da visitare e sugli acquisti a tema enogastronomico da fare. Inoltre, una simpatica ricetta del posto, suggerita dai produttori e da rifare a casa, in cui è ovviamente protagonista assoluto l’extravergine.
E come ogni guida di settore che si rispetti, non possono mancare i premi: le 26 nuove Corone Maestrod’Olio. Gli ambiti riconoscimenti sono stati assegnati quest’anno a 22 produttori che, nel corso dell’ultima campagna olearia, si sono particolarmente distinti per la qualità dei loro extravergine.
Le regioni maggiormente rappresentate sono la Toscana, con 5 aziende premiate, il Lazio, a quota 4, poi Puglia e Umbria, entrambe con 3 riconoscimenti; seguono Sardegna e Calabria (2) e infine Abruzzo, Campania e Sicilia (1).
Quattro inoltre i premi speciali. Due di questi sono delle novità, ovvero quello di Oleologo dell’Anno, assegnato a Luca Mencaglia, e quello di Personaggio dell’Anno, dato a Giuseppe Mazzocolin dell’azienda Fèlsina.
L’Enoteca Pinchiorri di Firenze si è invece aggiudicata il Riconoscimento Giancarlo Bini (primo sommelier dell’olio italiano, che ebbe il coraggio di selezionare ben 107 oli nel suo carrello all’interno del ristorante Ombrone a Grosseto).
Allo chef Marco Stabile, di un altro ristorante fiorentino, l’Ora d’Aria, è stato infine assegnato il Riconoscimento Sauro Brunicardi (compianto chef lucchese all’avanguardia sul tema olio evo).
“Con grande orgoglio – sottolinea Fausto Borella, presidente dell’Accademia Maestrod’Olio - tengo a evidenziare non solo le aziende premiate, ma tutte quelle che con grande merito sono entrate in questa edizione. Il libro guida Terred’Olio 2020 si pone come punto di riferimento per tutti gli appassionati e gli intenditori, nonché per tutti i neofiti desiderosi di saperne di più sul magnifico mondo dell’extravergine. Anche e soprattutto in questo momento c’è bisogno di sostenere l’olio italiano, artigianale e di qualità. Sono convinto che, finita l’emergenza in corso, speriamo davvero al più presto, scoprire le bellezze e le bontà del nostro Paese sarà per tutti una gioia ancora più grande.”
Di Terred’Olio 2020 è stata fatta una prima tiratura di 7.000 copie, distribuite tra i 500 centri commerciali della Gdo d’Italia, gli aeroporti e la rete autostradale del nostro Paese. Da quest’anno inoltre, grazie all’accordo fatto con Feltrinelli International Bookshop, sarà possibile acquistare la guida, in doppia versione italiano e inglese, anche dal sito www.ibs.it.
È possibile vedere il video di presentazione del libro guida Terred’Olio 2020 e della celebrazione delle Corone Maestrd’Olio sul sito dell’Accademia (www.maestrodolio.it) o sulla pagina facebook.
Corone Maestrod’Olio 2020
Abruzzo. Tommaso Masciantonio Monocultivar Intosso
Calabria. Az. Agr. Fratelli Renzo. OrOlio Limited Edition
Calabria. Az. Agr. Sorelle Garzo. Dolciterre Monocultivar Ottobratica
Campania. Fattoria Ambrosio. Olio Crux
Lazio. Mario Camerota. Olio Mamurranum
Lazio. Az. Agr. Alfredo Cetrone. Olio Cetrone In
Lazio, Az Agr. Ione Zobbi Olio Forte & Eccelso
Lazio. Boni Francesca. Olio Traldi Athos
Puglia. Olio Intini. Monocultivar Coratina
Puglia. Armonie Italiane – Masseria Faraona. Olio Coratina
Puglia. Sabino Leone. Olio La Patràun
Sardegna. Il Giglio Agriturismo. Olio TresLizos
Sardegna. Accademia Olearia. Olio Riserva del Produttore Dop Sardegna Fruttato Verde
Sicilia. Frantoio Galioto. Monocultivar Moresca
Toscana. Fattoria Ramerino. Monocultivar Frantoio
Toscana. Fattoria di Maiano. Olio Laudemio
Toscana. Az. Agr. Giacomo Grassi. Olio Il Sogno del Pinzimonio
Toscana. Az. Agr. Talente. Olio Cassiano Igp Toscano
Toscana. Scovaventi S.S. Agricola. Olio Ostro
Umbria. Az, Agr. Giulio Mannelli. Monocultivar d’Ascolana
Umbria. Decimi. Olio Emozione
Umbria. Marfuga. Olio Marfuga Riserva Dop Umbria Colli Assisi
Riconoscimento Giancarlo Bini: Ristorante Enoteca Pinchiorri. Firenze
Riconoscimento Sauro Brunicardi: Chef Marco Stabile del Ristorante Ora d’Aria. Firenze
Personaggio dell’Anno: Giuseppe Mazzocolin Fèlsina
Oleologo dell’Anno: Luca Mencaglia
Aziende entrate con successo nella Guida Terred’Olio 2020
Abruzzo
Tommaso Masciantonio
Azienda Agricola Alessandro Mancini
Azienda Agricola Miani di D’Amico Patrizia
Azienda Agricola Marina Palusci
Basilicata
Azienda Agricola Vincenzo Marvulli
Azienda Agricola Porsia
Fontana dei Santi
Azienda Agricola Le Querce di Annibale
Calabria
Azienda Agricola Clelia Iemma
I Tesori del Sole - De Lorenzo
Oleificio Torchia
Azienda Agricola Candiano Antonella
Azienda Agricola Fratelli Renzo
Tenuta Labonia
Tenute Loria
Deliba | Azienda Agricola Fratelli Cosmano
Olearia San Giorgio
Azienda Agricola Sorelle Garzo
Campania
Case D’Alto
Frantoio Nutile 1911
Frantoio Romano
Olivicola del Titerno
L’Arcangelo
Olio Torretta
Frantoio Oleario Pietrabianca
Fattoria Ambrosio
Madonna dell’Olivo
Lazio
Mario Camerota
Azienda Agricola Cosmo di Russo
Azienda Agricola Alfredo Cetrone
Villa Pontina
Tenuta di Fiorano
Azienda Agricola Cappelli
Azienda Agricola Ione Zobbi
Azienda Agricola Poggio Narnara
Tenuta Sant’Agostino
Pierluigi Presciuttini
Società Agricola Sciuga
Boni Francesca
Liguria
Paolo Cassini
Olio Pedro
Marche
Montecappone
Olive Gregori
Fontezoppa
Società Agricola La Collina delle Fate
Molise
Istituto Tecnico Agrario di Larino
Associazione Viadeicontrabbandieri
Terra Sacra
Puglia
Olio Intini
Olio De Carlo
Armonie Italiane - Masseria Faraona
Azienda Agricola Scisci
Conte Spagnoletti Zeuli Azienda Agricola
I Tre Campanili
Frantoio Galantino
Sabino Leone
Azienda Agricola Pietrasanta
Moccari
Olio Sante
Sololio
Fratelli Ferrara
A.DA.R. Società Cooperativa Agricola
Papa Edoardo di Rodogallo
Sardegna
Corte Olìas
Il Giglio Agriturismo
Accademia Olearia
Azienda Agricola Piras Francesco
Sicilia
Azienda Agricola Salamone
Tumino Francesca
Società Agricola Virzì
Tenuta del Duca
Frantoio Gatto
Frantoi Cutrera
Agrestis
Tenuta del Pettirosso
Frantoio Galioto
Azienda Agricola Centonze
Azienda Agricola Turnaturi Carmela
Azienda Agricola Gaudioso
Olivoil
Toscana
Fattoria Fonte Veneziana
Fattoria Ramerino
Azienda Agricola Buonamici
Fattoria di Maiano
Matrix
Azienda Agricola Giacomo Grassi
Fattoria Altomena
Azienda Agricola Talente
La Ranocchiaia
Clivio degli Ulivi
Azienda Olearia Santella
Kali
Collemassari
La Pietraia
Fattoria la Maliosa
Scovaventi S.S. Agricola
Azienda Agricola Guastini Eleonora
LeoVerde
Podere Le Mezzelune
Podere Arduini
Fattoria di Fubbiano
La Badiola
Azienda Agricola Belvedere
Villa Santo Stefano
Renzo Baldaccini
Tenuta Maria Teresa
Azienda Agricola Marini
Azienda Agricola Bellandi
Podere La Costa
Fèlsina
Azienda Agricola Buoni o Del Buono Maria Pia
Frantoio Fattoria del Biancheto
Tenuta Il Poggione
Umbria
Centumbrie
Azienda Agricola Giulio Mannelli
Azienda Agricola Mariottini
Decimi
Azienda Agricola Sidoro
Marfuga
Tenute Salmareggi
Agricadd
Agricola Locci
Frantoio Silvestri
miaITALY
Lungarotti
Azienda Agricola Pelagrilli