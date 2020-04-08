22:37:23 L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:
- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 483 tamponi di cui 37 positivi;
- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 209 tamponi di cui 8 positivi;
- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 87 tamponi di cui nessuno positivo;
- ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: sono stati esaminati 169 tamponi di cui 13 positivi;
- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 137 tamponi di cui 1 positivo;
- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 115 tamponi di cui 1 positivo;
- Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 97 tamponi di cui nessuno positivo;
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 484 tamponi di cui 11 positivi;
- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 12 tamponi di cui nessuno positivo;
- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 87 tamponi di cui 5 risultati positivi.
Positivi di oggi: 76
Tamponi di oggi: 1.880
Totale complessivo positivi Campania: 3.344
Totale complessivo tamponi Campania: 29.664
Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:
Alvignano 1
Arienzo 1 + 1 deceduto
Aversa 21 + 3 deceduti
Bellona 8 + 1 deceduto
Caiazzo 3
Calvi Risorta 1
Cancello Arnone 1
Capodrise 3
Capua 6
Carinaro 4
Carinola 2
Casaluce 3
Castel Volturno 12 + 1 deceduto
Casagiove 4
Casapulla 7
Castel Morrone 1 + 1 deceduto
Casal di Principe 5 + 1 deceduto
Caserta 20 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 6
Cesa 6
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 7
Frignano 2
Grazzanise 5
Gricignano d’Aversa 9
Lusciano 5
Macerata Campania 2
Maddaloni 12 + 2 deceduti
Marcianise 19 + 2 morto
Marzano Appio 3
Mondragone 9 + 2 deceduto
Orta di Atella 6 + 1 morto
Parete 1
Piedimonte Matese 1
Pietramelara 4
Pietravairano 1
Portico di Caserta 5
Raviscanina 3
Recale 3
Roccamonfina 1
Riardo 3
Rocca d’Evandro 1
Sant’Arpino 6
San Marcellino 1
San Marco Evangelista 4
Succivo 8
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 26 + 5 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 3 + 1 deceduto
San Nicola la Strada 2 + 1 deceduto
San Felice a Cancello 6
San Prisco 6 + 2 deceduto
Sessa Aurunca 4
Sparanise 1
Teano 2 + 1 deceduto
Teverola 5
Trentola Ducenta 4
Vitulazio 2 + 2 deceduti
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli
Villa di Briano 2
Valle di Maddaloni 1
Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228