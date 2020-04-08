mucherino
22:37:23 L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 483 tamponi di cui 37 positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 209 tamponi di cui 8 positivi;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 87 tamponi di cui nessuno positivo;

- ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: sono stati esaminati 169 tamponi di cui 13 positivi;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 137 tamponi di cui 1 positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 115 tamponi di cui 1 positivo;

- Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 97 tamponi di cui nessuno positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 484 tamponi di cui 11 positivi;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 12 tamponi di cui nessuno positivo;

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 87 tamponi di cui 5 risultati positivi.

Positivi di oggi: 76

Tamponi di oggi: 1.880

Totale complessivo positivi Campania: 3.344

Totale complessivo tamponi Campania: 29.664

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Alvignano 1

Arienzo 1 + 1 deceduto

Aversa 21 + 3 deceduti

Bellona 8 + 1 deceduto

Caiazzo 3

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 3

Capua 6

Carinaro 4

Carinola 2

Casaluce 3

Castel Volturno 12 + 1 deceduto

Casagiove 4

Casapulla 7

Castel Morrone 1 + 1 deceduto

Casal di Principe 5 + 1 deceduto

Caserta 20 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 6

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Frignano 2

Grazzanise 5

Gricignano d’Aversa 9

Lusciano 5

Macerata Campania 2

Maddaloni 12 + 2 deceduti

Marcianise 19 + 2 morto

Marzano Appio 3

Mondragone 9 + 2 deceduto

Orta di Atella 6 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 1

Portico di Caserta 5

Raviscanina 3

Recale 3

Roccamonfina 1

Riardo 3

Rocca d’Evandro 1

Sant’Arpino 6

San Marcellino 1

San Marco Evangelista 4

Succivo 8

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 26 + 5 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 3 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 2 + 1 deceduto

San Felice a Cancello 6

San Prisco 6 + 2 deceduto

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 2 + 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 4

Vitulazio 2 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 2

Valle di Maddaloni 1

 

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228

