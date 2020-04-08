22:08:16 Si allunga ancora la lista dei contagiati ad Aversa: dopo i due casi annunciati dal sindaco Alfonso Golia questa mattina, ce n’è un altro rilevato in queste ore.

E’ ancora il primo cittadino ad informare la comunità del nuovo caso.

«Ho sentito il nostro concittadino, si sente bene e naturalmente a lui vanno i nostri più sentiti auguri di pronta guarigione – ha esordito il sindaco -

Sempre nella giornata di oggi, ci hanno informato che abbiamo altri due casi guariti che si vanno ad aggiungere a quelli di cui vi ho dato notizia questa mattina.

Relativamente alla nostra città, la situazione è la seguente: 13 casi attualmente positivi; 202 tamponi negativi; 23 tamponi in attesa; 8 guariti e 3 deceduti.

Finalmente, scongiuri facendo, la nostra curva del contagio inizia a scendere, seppur di poco.

Ricordatevi sempre molto bene che eventuali comportamenti irresponsabili li pagheremo dopo».

Golia parla anche delle misure di sostegno al reddito.

«Sono iniziate le procedure per l’invio delle richieste relative all’avviso pubblico di cui vi ho dato notizia ieri – ha detto il sindaco –

Tutto si sta svolgendo in ordine e vorrei ringraziare tutti i volontari che stanno supportando la compilazione delle richieste, rispondendo al telefono…Sono persone straordinarie e instancabili.

In totale abbiamo ricevuto oltre 600 domande tra mail, whatsapp, consegna al Comando dei Vigili o qui in Comune.

Chi non ha modo di stampare il modulo, non c’è bisogno che venga in Comune.

Oltre agli attuali punti di distribuzione (edicole e farmacie), da domani sarà reperibile anche nei tabaccai.

Vi ricordo che non c’è alcun motivo per affrettarsi in quanto no sarà seguito alcun ordine “di arrivo”.

Approfitto per ricordare che saranno rigidissimi i controlli sulle richieste pervenute.

In nessun modo permetteremo che le varie forme di bonus finiscano nelle tasche dei più furbi. Vi invito quindi a leggere bene l’avviso pubblico.

I controlli sono continuati anche oggi.

Le giornate tipicamente primaverili sono una tentazione forte, lo so.

Ma ora che intravediamo una luce in fondo al tunnel sono certo concorderete che non è il caso di buttare all’aria tutti i nostri sacrifici.

A questo proposito rinnovo l’invito agli esercizi commerciali attualmente aperti di collaborare nel far mantenere le distanze di sicurezza e soprattutto di evitare che i clienti abituali si intrattengano a chiacchierare.

Questo invito lo faccio particolarmente ai titolari di tabacchini: per favore evitiamo che i clienti sostino con la scusa di una chiacchierata all’interno dell’attività.

Per quanto riguarda la campagna “Aversa si aiuta”, con le donazioni abbiamo raggiunto quota 21mila euro. Grazie davvero al buon cuore di tutti coloro che stanno contribuendo utilizzando tutte le possibilità a disposizione.

Anche il carrello sospeso va molto bene e le donazioni da casa. Anche oggi tanto è stato il materiale consegnato al PalaJacazzi da parte delle aziende aversane che ringrazio di vero cuore.

Grazie particolarmente a Pizzeria Tre Farine; Azienda Farinaro; Carrozzeria Merenda; Gelateria Gallo; Lelena Burger; Ferrara Allestimenti. Un grazie particolare anche all’Onorevole Nicola Grimaldi e al Meetup 5 Stelle di Aversa per aver donato oltre 700 uova di Pasqua».

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Alvignano 1

Arienzo 1 + 1 deceduto

Aversa 21 + 3 deceduti

Bellona 8 + 1 deceduto

Caiazzo 3

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 3

Capua 6

Carinaro 4

Carinola 2

Casaluce 3

Castel Volturno 12 + 1 deceduto

Casagiove 4

Casapulla 7

Castel Morrone 1 + 1 deceduto

Casal di Principe 5 + 1 deceduto

Caserta 20 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 6

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Frignano 2

Grazzanise 5

Gricignano d’Aversa 9

Lusciano 5

Macerata Campania 2

Maddaloni 12 + 2 deceduti

Marcianise 19 + 2 morto

Marzano Appio 3

Mondragone 9 + 2 deceduto

Orta di Atella 6 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 1

Portico di Caserta 5

Raviscanina 3

Recale 3

Roccamonfina 1

Riardo 3

Rocca d’Evandro 1

Sant’Arpino 6

San Marcellino 1

San Marco Evangelista 4

Succivo 8

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 26 + 5 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 3 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 2 + 1 deceduto

San Felice a Cancello 6

San Prisco 6 + 2 deceduto

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 2 + 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 4

Vitulazio 2 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 2

Valle di Maddaloni 1

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228