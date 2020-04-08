21:20:30 Salgono a 31 complessivamente in casi a Santa Maria Capua Vetere: nelle ultime 24 ore si aggiungono anche altri due detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Al contempo c’è una nuova guarigione che porta a 15 il numero dei guariti nella città del foro.

A sciorinare queste cifre il sindaco Antonio Mirra nel consueto bilancio quotidiano.

Il sindaco ha poi parlato delle misure a sostegno delle famiglie in difficoltà sottolineando come la macchina del Comune di Santa Maria Capua Vetere sia perfettamente a regime.

Il primo cittadino ha poi ribadito che proseguirà nel pugno duro sui controlli con la città che è letteralmente presidiata da forze dell’ordine e municipale.

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Alvignano 1

Arienzo 1 + 1 deceduto

Aversa 20 + 3 deceduti

Bellona 8 + 1 deceduto

Caiazzo 3

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 3

Capua 6

Carinaro 4

Carinola 2

Casaluce 3

Castel Volturno 12 + 1 deceduto

Casagiove 4

Casapulla 7

Castel Morrone 1 + 1 deceduto

Casal di Principe 5 + 1 deceduto

Caserta 20 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 6

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Frignano 2

Grazzanise 4

Gricignano d’Aversa 9

Lusciano 5

Macerata Campania 2

Maddaloni 12 + 2 deceduti

Marcianise 19 + 2 morto

Marzano Appio 3

Mondragone 9 + 2 deceduto

Orta di Atella 6 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 1

Portico di Caserta 5

Raviscanina 3

Recale 3

Roccamonfina 1

Riardo 3

Rocca d’Evandro 1

Sant’Arpino 6

San Marcellino 1

San Marco Evangelista 4

Succivo 8

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 26 + 5 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 3 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 2 + 1 deceduto

San Felice a Cancello 6

San Prisco 6 + 2 deceduto

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 2 + 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 4

Vitulazio 1 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 2

Valle di Maddaloni 1

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228