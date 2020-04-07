21:43:18 Altri due casi di contagio a Castel Volturno.

A risultare infette una donna di 54 anni, componente di un nucleo familiare dove ci sono già altre tre persone contagiate e un 52enne che si trova ricoverato presso una struttura sanitaria del territorio.

A comunicarlo è il sindaco Luigi Petrella che, comunque, rassicura sulle condizioni di tutte le persone colpite.

Complessivamente, sono tredici le persone che hanno contratto il virus a Castel Volturno da quando è cominciata l’emergenza.

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Alvignano 1

Arienzo 1 deceduto

Aversa 18 + 3 deceduti

Bellona 8 + 1 deceduto

Caiazzo 2

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 3

Capua 6

Carinaro 4

Carinola 2

Casaluce 2

Castel Volturno 12 + 1 deceduto

Casagiove 4

Casapulla 6

Castel Morrone 1 + 1 deceduto

Casal di Principe 5 + 1 deceduto

Caserta 18 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 6

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Frignano 2

Grazzanise 4

Gricignano d’Aversa 9

Lusciano 5

Macerata Campania 2

Maddaloni 12 + 2 deceduti

Marcianise 16 + 2 morto

Marzano Appio 3

Mondragone 8 + 2 deceduto

Orta di Atella 6 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 1

Portico di Caserta 5

Raviscanina 2

Recale 3

Roccamonfina 1

Riardo 3

Rocca d’Evandro 1

Sant’Arpino 6

San Marcellino 1

San Marco Evangelista 4

Succivo 8

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 25 + 5 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 3 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 2 + 1 deceduto

San Felice a Cancello 6

San Prisco 6 + 2 deceduto

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 2 + 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 4

Vitulazio 1 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 2

Valle di Maddaloni 1

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228