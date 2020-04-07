21:43:18 Altri due casi di contagio a Castel Volturno.
A risultare infette una donna di 54 anni, componente di un nucleo familiare dove ci sono già altre tre persone contagiate e un 52enne che si trova ricoverato presso una struttura sanitaria del territorio.
A comunicarlo è il sindaco Luigi Petrella che, comunque, rassicura sulle condizioni di tutte le persone colpite.
Complessivamente, sono tredici le persone che hanno contratto il virus a Castel Volturno da quando è cominciata l’emergenza.
Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:
Alvignano 1
Arienzo 1 deceduto
Aversa 18 + 3 deceduti
Bellona 8 + 1 deceduto
Caiazzo 2
Calvi Risorta 1
Cancello Arnone 1
Capodrise 3
Capua 6
Carinaro 4
Carinola 2
Casaluce 2
Castel Volturno 12 + 1 deceduto
Casagiove 4
Casapulla 6
Castel Morrone 1 + 1 deceduto
Casal di Principe 5 + 1 deceduto
Caserta 18 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 6
Cesa 6
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 7
Frignano 2
Grazzanise 4
Gricignano d’Aversa 9
Lusciano 5
Macerata Campania 2
Maddaloni 12 + 2 deceduti
Marcianise 16 + 2 morto
Marzano Appio 3
Mondragone 8 + 2 deceduto
Orta di Atella 6 + 1 morto
Parete 1
Piedimonte Matese 1
Pietramelara 4
Pietravairano 1
Portico di Caserta 5
Raviscanina 2
Recale 3
Roccamonfina 1
Riardo 3
Rocca d’Evandro 1
Sant’Arpino 6
San Marcellino 1
San Marco Evangelista 4
Succivo 8
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 25 + 5 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 3 + 1 deceduto
San Nicola la Strada 2 + 1 deceduto
San Felice a Cancello 6
San Prisco 6 + 2 deceduto
Sessa Aurunca 4
Sparanise 1
Teano 2 + 1 deceduto
Teverola 5
Trentola Ducenta 4
Vitulazio 1 + 2 deceduti
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli
Villa di Briano 2
Valle di Maddaloni 1
Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228