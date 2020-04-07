mucherino
21:30:47 Sale a trenta il numero dei contagiati a Santa Maria Capua Vetere.

Infetta è risultata una ragazza di 33 anni che lavora in una struttura sanitaria fuori regione.

Colpito da virus anche un 64enne.

Lo comunica il sindaco Antonio Mirra che esprime anche solidarietà per un sammaritano che sta combattendo contro il Coronavirus al Nord.

Il sindaco ha poi detto che da domani riparte la distribuzione dei kit della raccolta differenziata.

 

 

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Alvignano 1

Arienzo 1 deceduto

Aversa 18 + 3 deceduti

Bellona 8 + 1 deceduto

Caiazzo 2

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 3

Capua 6

Carinaro 4

Carinola 2

Casaluce 2

Castel Volturno 10 + 1 deceduto

Casagiove 4

Casapulla 6

Castel Morrone 1 + 1 deceduto

Casal di Principe 5 + 1 deceduto

Caserta 18 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 6

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Frignano 2

Grazzanise 4

Gricignano d’Aversa 9

Lusciano 5

Macerata Campania 2

Maddaloni 12 + 2 deceduti

Marcianise 16 + 2 morto

Marzano Appio 3

Mondragone 8 + 2 deceduto

Orta di Atella 6 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 1

Portico di Caserta 5

Raviscanina 2

Recale 3

Roccamonfina 1

Riardo 3

Rocca d’Evandro 1

Sant’Arpino 6

San Marcellino 1

San Marco Evangelista 4

Succivo 8

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 25 + 5 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 3 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 2 + 1 deceduto

San Felice a Cancello 6

San Prisco 6 + 2 deceduto

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 2 + 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 4

Vitulazio 1 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 2

Valle di Maddaloni 1

 

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228

