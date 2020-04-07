21:30:47 Sale a trenta il numero dei contagiati a Santa Maria Capua Vetere.
Infetta è risultata una ragazza di 33 anni che lavora in una struttura sanitaria fuori regione.
Colpito da virus anche un 64enne.
Lo comunica il sindaco Antonio Mirra che esprime anche solidarietà per un sammaritano che sta combattendo contro il Coronavirus al Nord.
Il sindaco ha poi detto che da domani riparte la distribuzione dei kit della raccolta differenziata.
Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:
Alvignano 1
Arienzo 1 deceduto
Aversa 18 + 3 deceduti
Bellona 8 + 1 deceduto
Caiazzo 2
Calvi Risorta 1
Cancello Arnone 1
Capodrise 3
Capua 6
Carinaro 4
Carinola 2
Casaluce 2
Castel Volturno 10 + 1 deceduto
Casagiove 4
Casapulla 6
Castel Morrone 1 + 1 deceduto
Casal di Principe 5 + 1 deceduto
Caserta 18 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 6
Cesa 6
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 7
Frignano 2
Grazzanise 4
Gricignano d’Aversa 9
Lusciano 5
Macerata Campania 2
Maddaloni 12 + 2 deceduti
Marcianise 16 + 2 morto
Marzano Appio 3
Mondragone 8 + 2 deceduto
Orta di Atella 6 + 1 morto
Parete 1
Piedimonte Matese 1
Pietramelara 4
Pietravairano 1
Portico di Caserta 5
Raviscanina 2
Recale 3
Roccamonfina 1
Riardo 3
Rocca d’Evandro 1
Sant’Arpino 6
San Marcellino 1
San Marco Evangelista 4
Succivo 8
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 25 + 5 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 3 + 1 deceduto
San Nicola la Strada 2 + 1 deceduto
San Felice a Cancello 6
San Prisco 6 + 2 deceduto
Sessa Aurunca 4
Sparanise 1
Teano 2 + 1 deceduto
Teverola 5
Trentola Ducenta 4
Vitulazio 1 + 2 deceduti
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli
Villa di Briano 2
Valle di Maddaloni 1
Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228