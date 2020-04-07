21:19:19 Nuovo caso di contagio a Carinaro che arriva nel giorno in cui c’è stato il primo guarito nel Comune dell’agro.
A darne notizia è il sindaco Nicola Affinito che si esprime con grande rammarico in merito.
«Questa comunicazione rappresenta le due facce significative di questi terribili e sconfortanti momenti che la nostra comunità, ma in particolar modo il Mondo intero sta attraversando – ha spiegato il sindaco -
Infatti questa mattina ho ricevuto la comunicazione dall’Asl del ritorno a casa del nostro concittadino per la guarigione a seguito della negatività dei due tamponi a cui è stato sottoposto come previsto dal protocollo.
Ricordo che era l’unico concittadino contagiato ricoverato in ospedale.
Purtroppo, però, stamattina è arrivata la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl che ci ha informati del risultato di uno altro Tampone positivo della quarta persona di Carinaro contagiata dal Corona-virus.
Nel leggere la nota sono stato travolto da sentimenti tra loro contrastanti, sfiduciato rispetto a tutto quanto si sta tentando di mettere in atto contro questo terribile e perfido nemico invisibile.
Ho immediatamente contattato, come da mio dovere, la persona contagiata per predisporre quanto indicato dal protocollo sanitario e dal piano del Centro Operativo Comunale e per attivare tutte le misure che permetteranno di garantire e provvedere a tutte le esigenze del nostro concittadino e dei suoi familiari.
Mi sono accertato delle condizioni cliniche che a quanto dichiarato dalla persona contagiata sono abbastanza buone e presenta pochi sintomi della malattia.
Mi ha raccontato che probabilmente il contagio è avvenuto sul luogo di lavoro (Ospedale).
Continuerò a tenere monitorato la situazione di tutti i casi risultati positivi al Covid-19 e dei loro familiari, tenuti in sorveglianza attiva; a loro chiedo di lottare tutti insieme per uscire dall’incubo coronavirus e gli auguro una pronta guarigione.
Queste settimane sono state intense e frenetiche perchè ci hanno visti impegnati a mettere in piedi tutto quanto richiesto per essere pronti ad affrontare l’emergenza sia sanitaria che economica che ha colpito e travolto le nostre comunità e le nostre famiglie, seguendo indicazioni e norme indicate nei decreti e nelle ordinanze sovracomunali che ci hanno fornito regole e raccomandazioni».
Nuovo caso di contagio anche a Lusciano dove pure è risultato infetto un infermiere.
Lo conferma il sindaco Nicola Esposito.
«Buonasera abbiamo un 5° contagiato con residenza a Lusciano ma domiciliato a Santa Maria C.V. si tratta di un infermiere che lavora all'ospedale di Bari – ha spiegato il sindaco –
Gli altri 3 casi stanno bene uno aspetta il secondo tampone che dimostra la sua completa guarigione,un solo caso è ricoverato.
Siamo in attesa solo di 2 tamponi nel frattempo ci sono stati circa 10 tamponi negativi. Non molliamo rimaniamo a casa».
Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:
Alvignano 1
Arienzo 1 deceduto
Aversa 18 + 3 deceduti
Bellona 8 + 1 deceduto
Caiazzo 2
Calvi Risorta 1
Cancello Arnone 1
Capodrise 3
Capua 6
Carinaro 4
Carinola 2
Casaluce 2
Castel Volturno 10 + 1 deceduto
Casagiove 4
Casapulla 6
Castel Morrone 1 + 1 deceduto
Casal di Principe 5 + 1 deceduto
Caserta 18 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 6
Cesa 6
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 7
Frignano 2
Grazzanise 4
Gricignano d’Aversa 9
Lusciano 5
Macerata Campania 2
Maddaloni 12 + 2 deceduti
Marcianise 16 + 2 morto
Marzano Appio 3
Mondragone 8 + 2 deceduto
Orta di Atella 6 + 1 morto
Parete 1
Piedimonte Matese 1
Pietramelara 4
Pietravairano 1
Portico di Caserta 5
Raviscanina 2
Recale 3
Roccamonfina 1
Riardo 3
Rocca d’Evandro 1
Sant’Arpino 6
San Marcellino 1
San Marco Evangelista 4
Succivo 8
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 23 + 5 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 3 + 1 deceduto
San Nicola la Strada 2 + 1 deceduto
San Felice a Cancello 6
San Prisco 6 + 2 deceduto
Sessa Aurunca 4
Sparanise 1
Teano 2 + 1 deceduto
Teverola 5
Trentola Ducenta 4
Vitulazio 1 + 2 deceduti
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli
Villa di Briano 2
Valle di Maddaloni 1
Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228