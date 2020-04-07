21:19:19 Nuovo caso di contagio a Carinaro che arriva nel giorno in cui c’è stato il primo guarito nel Comune dell’agro.

A darne notizia è il sindaco Nicola Affinito che si esprime con grande rammarico in merito.

«Questa comunicazione rappresenta le due facce significative di questi terribili e sconfortanti momenti che la nostra comunità, ma in particolar modo il Mondo intero sta attraversando – ha spiegato il sindaco -

Infatti questa mattina ho ricevuto la comunicazione dall’Asl del ritorno a casa del nostro concittadino per la guarigione a seguito della negatività dei due tamponi a cui è stato sottoposto come previsto dal protocollo.

Ricordo che era l’unico concittadino contagiato ricoverato in ospedale.

Purtroppo, però, stamattina è arrivata la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl che ci ha informati del risultato di uno altro Tampone positivo della quarta persona di Carinaro contagiata dal Corona-virus.

Nel leggere la nota sono stato travolto da sentimenti tra loro contrastanti, sfiduciato rispetto a tutto quanto si sta tentando di mettere in atto contro questo terribile e perfido nemico invisibile.

Ho immediatamente contattato, come da mio dovere, la persona contagiata per predisporre quanto indicato dal protocollo sanitario e dal piano del Centro Operativo Comunale e per attivare tutte le misure che permetteranno di garantire e provvedere a tutte le esigenze del nostro concittadino e dei suoi familiari.

Mi sono accertato delle condizioni cliniche che a quanto dichiarato dalla persona contagiata sono abbastanza buone e presenta pochi sintomi della malattia.

Mi ha raccontato che probabilmente il contagio è avvenuto sul luogo di lavoro (Ospedale).

Continuerò a tenere monitorato la situazione di tutti i casi risultati positivi al Covid-19 e dei loro familiari, tenuti in sorveglianza attiva; a loro chiedo di lottare tutti insieme per uscire dall’incubo coronavirus e gli auguro una pronta guarigione.

Queste settimane sono state intense e frenetiche perchè ci hanno visti impegnati a mettere in piedi tutto quanto richiesto per essere pronti ad affrontare l’emergenza sia sanitaria che economica che ha colpito e travolto le nostre comunità e le nostre famiglie, seguendo indicazioni e norme indicate nei decreti e nelle ordinanze sovracomunali che ci hanno fornito regole e raccomandazioni».

Nuovo caso di contagio anche a Lusciano dove pure è risultato infetto un infermiere.

Lo conferma il sindaco Nicola Esposito.

«Buonasera abbiamo un 5° contagiato con residenza a Lusciano ma domiciliato a Santa Maria C.V. si tratta di un infermiere che lavora all'ospedale di Bari – ha spiegato il sindaco –

Gli altri 3 casi stanno bene uno aspetta il secondo tampone che dimostra la sua completa guarigione,un solo caso è ricoverato.

Siamo in attesa solo di 2 tamponi nel frattempo ci sono stati circa 10 tamponi negativi. Non molliamo rimaniamo a casa».

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Alvignano 1

Arienzo 1 deceduto

Aversa 18 + 3 deceduti

Bellona 8 + 1 deceduto

Caiazzo 2

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 3

Capua 6

Carinaro 4

Carinola 2

Casaluce 2

Castel Volturno 10 + 1 deceduto

Casagiove 4

Casapulla 6

Castel Morrone 1 + 1 deceduto

Casal di Principe 5 + 1 deceduto

Caserta 18 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 6

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Frignano 2

Grazzanise 4

Gricignano d’Aversa 9

Lusciano 5

Macerata Campania 2

Maddaloni 12 + 2 deceduti

Marcianise 16 + 2 morto

Marzano Appio 3

Mondragone 8 + 2 deceduto

Orta di Atella 6 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 1

Portico di Caserta 5

Raviscanina 2

Recale 3

Roccamonfina 1

Riardo 3

Rocca d’Evandro 1

Sant’Arpino 6

San Marcellino 1

San Marco Evangelista 4

Succivo 8

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 23 + 5 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 3 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 2 + 1 deceduto

San Felice a Cancello 6

San Prisco 6 + 2 deceduto

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 2 + 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 4

Vitulazio 1 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 2

Valle di Maddaloni 1

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228