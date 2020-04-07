20:53:49 Si allunga la lista dei contagiati in provincia di Caserta.

A Recale si registra il terzo caso con una donna di 47 anni che ha contratto il virus.

E’ il sindaco Raffaele Porfidia a comunicare l’accaduto.

«L'Unità di crisi della Protezione civile Regionale ha comunicato che c'è un terzo caso positivo al virus Covid-19 a Recale – ha spiegato il primo cittadino –

Vittima del virus è una donna di 47 anni, la quale si trova attualmente in isolamento obbligatorio domiciliare da oltre 15 giorni.

La signora allo stato non presenta particolari criticità sanitarie e si è già provveduto a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e controllo previste dai protocolli regionali e nazionali, con monitoraggio costante del suo stato di salute effettuato dai vari operatori preposti».

A Succivo, invece, i casi di contagio salgono ad otto.

Anche qui è l’amministrazione è comunicare in maniera ufficiale il caso di contagio.

Dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl, sono stati comunicati gli esiti di sei primi tamponi effettuati a carico di nostri concittadini – si legge in una nota ufficiale –

1 tampone è risultato positivo, 5 tamponi sono risultati negativi.

I positivi sono a tutt'oggi 8 appartenenti a tre nuclei familiari.

A tutti i familiari sono stati effettuati i tamponi che hanno dato esito negativo.

Tutti continuano a stare in isolamento domiciliare (quarantena).

I concittadini positivi sono in buone condizioni di salute e sono quotidianamente in contatto telefonico con il Sindaco».

Il virus fa il suo esordio assoluto anche a San Marcellino dove si registra il primo caso.

Il sindaco Anacleto Colombiano ha comunque rassicurato la comunità sulle condizioni di salute dell’infetto che sono buone.

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Alvignano 1

Arienzo 1 deceduto

Aversa 18 + 3 deceduti

Bellona 8 + 1 deceduto

Caiazzo 2

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 3

Capua 6

Carinaro 3

Carinola 2

Casaluce 2

Castel Volturno 10 + 1 deceduto

Casagiove 4

Casapulla 6

Castel Morrone 1 + 1 deceduto

Casal di Principe 5 + 1 deceduto

Caserta 18 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 6

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Frignano 2

Grazzanise 4

Gricignano d’Aversa 9

Lusciano 3

Macerata Campania 2

Maddaloni 12 + 2 deceduti

Marcianise 16 + 2 morto

Marzano Appio 3

Mondragone 8 + 2 deceduto

Orta di Atella 6 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 1

Portico di Caserta 5

Raviscanina 2

Recale 3

Roccamonfina 1

Riardo 3

Rocca d’Evandro 1

Sant’Arpino 6

San Marcellino 1

San Marco Evangelista 4

Succivo 8

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 23 + 5 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 3 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 2 + 1 deceduto

San Felice a Cancello 6

San Prisco 6 + 2 deceduto

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 2 + 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 4

Vitulazio 1 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 2

Valle di Maddaloni 1

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228