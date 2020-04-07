mucherino
piscitelli
piccerillo
FIAS_CASERTA
BCC mi curo
villano
aveta
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

15:08:04 Il 31/7/2018 la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Campania ha sottoscritto le disposizioni in merito alla stabilizzazione del personale precario sec. il d.lgs 75/2017 e s.m.i. e a tutt’oggi l’iter non si è concluso, anzi, è stato bloccato!

I precari hanno sempre avuto un ruolo fondamentale ed insostituibile: hanno e continuano a garantire i LEA ed ora in piena emergenza Coronavirus sono chiamati dalle Aziende per affrontare questa gravosa emergenza sanitaria.

Nei servizi ospedalieri e territoriali lavorano fianco a fianco con i colleghi dipendenti condividendo responsabilità, turni e carichi di lavoro senza le doverose protezioni e tutele in materia di sicurezza sul lavoro!

In quanto a doveri siamo tutti uniti e tutti uguali, ma con una differenza! il rischio di contagio professionale per i precari non è tutelato da nessuna norma di legge. Possibile che un precario debba salvaguardare la salute della collettività e qualora si ammali a causa del proprio contratto (cocopro 15 octies, co.co.co, P.IVA) non abbia il diritto di assentarsi dal lavoro per curare la propria malattia? esatto, il precario NO.

Oggi è tutto bloccato, eppure lo scorso 25 Marzo a seguito della sottoscrizione del “Protocollo Sicurezza e Prevenzione” firmato dai Sindacati Confederati CGIL, CISL e UIL ed il Ministro della Salute Roberto Speranza, si è dato un nuovo slancio alle procedure di stabilizzazione.

In situazioni di emergenza si adottano misure d’emergenza. Per rendere disponibili il maggior numero di medici è stata riconosciuta abilitante all’esercizio della professione la sola laurea senza l’espletamento dell’esame di stato, vengono reclutati specializzandi e richiamati in servizio medici in quiescenza.

Sorge spontanea una domanda: “Come è possibile, che per essere assunti a tempo indeterminato c’è bisogno di appurare l’idoneità, mentre per lavorare al pari di un dipendente anche nell’emergenza l’idoneità al lavoro è concessa e riconosciuta a priori?”

Il MOPASS si fa portavoce di una richiesta dei precari: il personale avente i requisiti previsti nel comma 2 del D.Lgs. 75/2017 non deve espletare alcuna prova selettiva per accertare l'idoneità all'impiego (perché è già stato selezionato...) ma la graduatoria dovrà essere esclusivamente per titoli, considerate le preferenze e i criteri previsti dalla legge in materia concorsuale al fine di poter esercitare la propria professione con le dovute, e sacrosante tutele.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:90 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:316 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:303 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next