mucherino
piscitelli
piccerillo
FIAS_CASERTA
BCC mi curo
villano
aveta
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

10:28:29 Nuovo caso di Coronavirus a Caiazzo, è rimasto contagiato un componente della famiglia della persona risultata già infetta.

Lo comunica il sindaco Stefano Giaquinto.

«Da pochi minuti il nostro concittadino già risultato positivo mi ha avvertito di aver ricevuto l’esito dei tre tamponi effettuati ai suoi congiunti, figlio, figlia e consorte – ha specificato -

Di cui, due negativi ed uno positivo.

Altresì ho avuto conferma telefonica dello stesso dalla Unità Operativa di Prevenzione Collettiva. 

In ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute si stanno attuando le procedure previste. 

Data la positività accertata in precedenza il nucleo familiare era già in isolamento volontario.  

Desidero confermare attraverso questo comunicato, anche a nome dell'Amministrazione  e di tutto il Consiglio comunale, nonché della Comunità, l'augurio di una prontissima e completa guarigione, nonché, la nostra vicinanza.  

Esorto tutti ad attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione, collaborando soprattutto restando a casa».

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Alvignano 1

Arienzo 1 deceduto

Aversa 18 + 3 deceduti

Bellona 8 + 1 deceduto

Caiazzo 2

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 3

Capua 6

Carinaro 3

Carinola 2

Casaluce 2

Castel Volturno 10 + 1 deceduto

Casagiove 4

Casapulla 6

Castel Morrone 1 + 1 deceduto

Casal di Principe 5 + 1 deceduto

Caserta 18 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 6

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Frignano 2

Grazzanise 3

Gricignano d’Aversa 9

Lusciano 3

Macerata Campania 2

Maddaloni 10 + 2 deceduti

Marcianise 17 + 1 morto

Marzano Appio 3

Mondragone 8 + 2 deceduto

Orta di Atella 6 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 1

Portico di Caserta 5

Raviscanina 1

Recale 2

Roccamonfina 1

Riardo 1

Rocca d’Evandro 1

Sant’Arpino 6

San Marco Evangelista 4

Succivo 7

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 22 + 5 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 3 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 3

San Felice a Cancello 6

San Prisco 6 + 2 deceduto

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 2 + 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 2

Valle di Maddaloni 1

 

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:85 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:311 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:299 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next