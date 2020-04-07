10:28:29 Nuovo caso di Coronavirus a Caiazzo, è rimasto contagiato un componente della famiglia della persona risultata già infetta.

Lo comunica il sindaco Stefano Giaquinto.

«Da pochi minuti il nostro concittadino già risultato positivo mi ha avvertito di aver ricevuto l’esito dei tre tamponi effettuati ai suoi congiunti, figlio, figlia e consorte – ha specificato -

Di cui, due negativi ed uno positivo.

Altresì ho avuto conferma telefonica dello stesso dalla Unità Operativa di Prevenzione Collettiva.

In ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute si stanno attuando le procedure previste.

Data la positività accertata in precedenza il nucleo familiare era già in isolamento volontario.

Desidero confermare attraverso questo comunicato, anche a nome dell'Amministrazione e di tutto il Consiglio comunale, nonché della Comunità, l'augurio di una prontissima e completa guarigione, nonché, la nostra vicinanza.

Esorto tutti ad attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione, collaborando soprattutto restando a casa».

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Alvignano 1

Arienzo 1 deceduto

Aversa 18 + 3 deceduti

Bellona 8 + 1 deceduto

Caiazzo 2

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 3

Capua 6

Carinaro 3

Carinola 2

Casaluce 2

Castel Volturno 10 + 1 deceduto

Casagiove 4

Casapulla 6

Castel Morrone 1 + 1 deceduto

Casal di Principe 5 + 1 deceduto

Caserta 18 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 6

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Frignano 2

Grazzanise 3

Gricignano d’Aversa 9

Lusciano 3

Macerata Campania 2

Maddaloni 10 + 2 deceduti

Marcianise 17 + 1 morto

Marzano Appio 3

Mondragone 8 + 2 deceduto

Orta di Atella 6 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 1

Portico di Caserta 5

Raviscanina 1

Recale 2

Roccamonfina 1

Riardo 1

Rocca d’Evandro 1

Sant’Arpino 6

San Marco Evangelista 4

Succivo 7

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 22 + 5 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 3 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 3

San Felice a Cancello 6

San Prisco 6 + 2 deceduto

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 2 + 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 2

Valle di Maddaloni 1

