10:28:29 Nuovo caso di Coronavirus a Caiazzo, è rimasto contagiato un componente della famiglia della persona risultata già infetta.
Lo comunica il sindaco Stefano Giaquinto.
«Da pochi minuti il nostro concittadino già risultato positivo mi ha avvertito di aver ricevuto l’esito dei tre tamponi effettuati ai suoi congiunti, figlio, figlia e consorte – ha specificato -
Di cui, due negativi ed uno positivo.
Altresì ho avuto conferma telefonica dello stesso dalla Unità Operativa di Prevenzione Collettiva.
In ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute si stanno attuando le procedure previste.
Data la positività accertata in precedenza il nucleo familiare era già in isolamento volontario.
Desidero confermare attraverso questo comunicato, anche a nome dell'Amministrazione e di tutto il Consiglio comunale, nonché della Comunità, l'augurio di una prontissima e completa guarigione, nonché, la nostra vicinanza.
Esorto tutti ad attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione, collaborando soprattutto restando a casa».
Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:
Alvignano 1
Arienzo 1 deceduto
Aversa 18 + 3 deceduti
Bellona 8 + 1 deceduto
Caiazzo 2
Calvi Risorta 1
Cancello Arnone 1
Capodrise 3
Capua 6
Carinaro 3
Carinola 2
Casaluce 2
Castel Volturno 10 + 1 deceduto
Casagiove 4
Casapulla 6
Castel Morrone 1 + 1 deceduto
Casal di Principe 5 + 1 deceduto
Caserta 18 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 6
Cesa 6
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 7
Frignano 2
Grazzanise 3
Gricignano d’Aversa 9
Lusciano 3
Macerata Campania 2
Maddaloni 10 + 2 deceduti
Marcianise 17 + 1 morto
Marzano Appio 3
Mondragone 8 + 2 deceduto
Orta di Atella 6 + 1 morto
Parete 1
Piedimonte Matese 1
Pietramelara 4
Pietravairano 1
Portico di Caserta 5
Raviscanina 1
Recale 2
Roccamonfina 1
Riardo 1
Rocca d’Evandro 1
Sant’Arpino 6
San Marco Evangelista 4
Succivo 7
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 22 + 5 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 3 + 1 deceduto
San Nicola la Strada 3
San Felice a Cancello 6
San Prisco 6 + 2 deceduto
Sessa Aurunca 4
Sparanise 1
Teano 2 + 1 deceduto
Teverola 5
Trentola Ducenta 1
Vitulazio 1 + 2 deceduti
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli
Villa di Briano 2
Valle di Maddaloni 1
