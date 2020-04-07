mucherino
10:07:38 Vi informo che, ad Arienzo, abbiamo la seguente situazione rispetto al COVID-19:

positività: 1

tamponi: 0

quarantene obbligatorie: 10

isolamenti domiciliari: 18.

Esito del tampone di cui eravamo in attesa: NEGATIVO!

Gli isolamenti domiciliari si sono ridotti. La situazione dei soggetti in quarantena è monitorata e non presentano sintomi. A loro va il nostro massimo sostegno e la nostra solidarietà. Voglio smentire categoricamente le ridicole voci che nelle frazione Costa ci siano diversi casi sospetti.

Queste false notizie creano solo inutile allarmismo e vi garantisco che se riesco a individuare la fonte una denuncia non gliela toglie nessuno.

Sembrano arrivare lievi segnali positivi a livello nazionale e regionale, per cui dobbiamo essere ancora più rigorosi nel rispetto delle regole di restrizione, in modo da ridurre al minimo il periodo di distanziamento sociale.

FONDI A SOSTEGNO DELLE FASCE DEBOLI: l'invio delle istanze per i "buoni spesa" può essere utilizzato anche l'indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Le consegne manuali presso il comune sono suddivise, rispetto alla prima lettera del proprio cognome, nei seguenti giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00:

- 07/04/2020 dalla lettera A alla C;

- 08/04/2020 dalla lettera D alla L;

- 09/04/2020 dalla lettera M alla Z.

La scadenza per la consegna delle istanze è alle ore 14:00 del 10/04/2020.

Domani pubblicheremo l'elenco delle associazioni che "gestione" dei fondi comunali.

Abbiamo aperto un conto dedicato, presso il nostro tesoriere, per aiutare le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza COVID-19. L'IBAN è IT48W0514274890CC1086015650. La donazione è completamente detraibile. La campagna l'abbiamo intitolata 'Arienzo ti aiuta'.

Infine, segnalo che Governo e Regione Campania hanno messo a disposizione risorse importanti per la ripresa economica, invito ognuno di voi ad informarsi per la parte d'interesse.

Continuate ad informarvi tramite il sito del comune e la pagina ArienzoèTua DavideSindaco.

Lo dichiara il sindaco di Arienzo Davide Guida

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228

