22:18:48 Si allunga la lista dei contagiati ad Aversa: è un 56enne che, comunque è in buone condizioni.

A confermarlo è il sindaco Alfonso Golia.

«Oggi ci è stato comunicato che abbiamo un altro caso positivo nella nostra città – ha spiegato –

Si tratta di un concittadino di 56 anni che ho sentito telefonicamente per portagli il nostro augurio di guarigione.

Allo stesso tempo, ci è stato anche comunicato che un nostro concittadino è guarito!

Ovviamente siamo molto contenti di questa notizia.

A questo proposito vi comunico anche che per altri tre concittadini che hanno effettuato il primo tampone per la guarigione l’esito è negativo.

Attendiamo ovviamente il secondo tampone di conferma e restiamo estremamente fiduciosi.

Relativamente alla nostra città, la situazione è quindi la seguente: 14 casi attualmente positivi; 174 tamponi negativi; 28 tamponi in attesa; 4 guariti e tre concittadini purtroppo deceduti.

Anche oggi quasi un centinaio di controlli da parte della nostra Polizia Locale, tra pedoni, autoveicoli ed esercizi commerciali.

Il volume di traffico è sceso, segno che c’è consapevolezza maggiore da parte della cittadinanza.

E d’altronde non potrebbe essere altrimenti.

Vedete, la curva che indica il contagio in atto nella nostra città, è al suo picco. Ora sta a noi farla salire o scendere».

Golia si sofferma sulle misure economiche messe in campo dal Comune di Aversa.

«Per quanto riguarda le misure economiche, si è concluso un lavoro intenso da parte di tutta la macchina amministrativa – ha specificato - Dopo un primo vaglio da parte del COC, abbiamo trasmesso alla Questura la lista di coloro che hanno fatto richiesta di essere parte del grande esercito di volontari.

Anche oggi abbiamo consegnato centinaia di pasti e permettetemi di dire che è davvero commovente la solidarietà che cittadini e aziende aversane stanno dimostrando con la campagna “Aversa si aiuta”.

I nostri agenti del Comando Polizia Locale hanno acquistato e donato beni alimentari e di necessità per bambini dimostrando il grande cuore di queste donne e uomini impegnati ogni giorno in strada per la nostra sicurezza.

Voglio anche sottolineare la disponibilità dei nostri agenti che di intesa con il sindacato hanno prolungato l’orario di servizio per pattugliare la città.

Un ringraziamento particolare anche alla Parafarmacia Farlamamma, Yari Cecere e Pani Cipullo.

Un grazie di cuore anche a tutti coloro che stanno donando attraverso il conto corrente dedicato: abbiamo raccolto oltre 16mila euro e anche questo attesta la grande disponibilità e la voglia di partecipare della nostra comunità a un momento di grande emergenza per tutti».



Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Alvignano 1

Arienzo 1 deceduto

Aversa 18 + 3 deceduti

Bellona 8 + 1 deceduto

Caiazzo 2

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 3

Capua 6

Carinaro 3

Carinola 2

Casaluce 2

Castel Volturno 10 + 1 deceduto

Casagiove 4

Casapulla 6

Castel Morrone 1 + 1 deceduto

Casal di Principe 5 + 1 deceduto

Caserta 18 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 6

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Frignano 2

Grazzanise 3

Gricignano d’Aversa 9

Lusciano 3

Macerata Campania 2

Maddaloni 10 + 2 deceduti

Marcianise 17 + 1 morto

Marzano Appio 3

Mondragone 8 + 2 deceduto

Orta di Atella 6 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 1

Portico di Caserta 5

Raviscanina 1

Recale 2

Roccamonfina 1

Riardo 1

Rocca d’Evandro 1

Sant’Arpino 6

San Marco Evangelista 4

Succivo 6

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 21 + 5 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 2 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 3

San Felice a Cancello 6

San Prisco 6 + 2 deceduto

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 2 + 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 2

Valle di Maddaloni 1