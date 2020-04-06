11:38:25 SAN PRISCO. Il Coronavirus continua ad uccidere. Questa mattina ha perso la vita un cittadina di San Prisco. Si tratta del secondo decesso per Covid-19 avvenuto nella cittadina tifatina.
A darne notizia il sindaco Domenica D'Angelo attraverso un post su Facebook: «Ci sono delle notizie che uno non vorrebbe mai dare e non vorrebbe mai scrivere.
È venuta a mancare la persona ricoverata all'ospedale di Caserta. Questa emergenza ha deciso fin da subito di mettere a dura prova la nostra comunità.
Ci abbiamo sperato fino alla fine con le nostre preghiere, ma delle complicazioni intervenute nei giorni scorsi hanno aggravato un quadro clinico di per sé già critico. Viene a mancare un genitore, una persona perbene e soprattutto una persona che aveva ancora una vita davanti.
Ai genitori e ai parenti tutti giungano le nostre più sentite condoglianze. A tutti i nostri concittadini si chiede di essere vicini con le preghiere alla famiglia e di rispettare con discrezione il dolore dei familiari».
Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:
Arienzo 1 deceduto
Aversa 17 + 3 deceduti
Bellona 8 + 1 deceduto
Caiazzo 2
Calvi Risorta 1
Cancello Arnone 1
Capodrise 3
Capua 6
Carinaro 3
Carinola 2
Casaluce 2
Castel Volturno 10 + 1 deceduto
Casagiove 4
Casapulla 6
Castel Morrone 1 + 1 deceduto
Casal di Principe 5 + 1 deceduto
Caserta 18 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 6
Cesa 6
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 7
Frignano 2
Grazzanise 3
Gricignano d’Aversa 9
Lusciano 3
Macerata Campania 2
Maddaloni 10 + 2 deceduti
Marcianise 17 + 1 morto
Marzano Appio 3
Mondragone 8 + 2 deceduto
Orta di Atella 6 + 1 morto
Parete 1
Piedimonte Matese 1
Pietramelara 4
Pietravairano 1
Portico di Caserta 5
Raviscanina 1
Recale 2
Roccamonfina 1
Riardo 1
Rocca d’Evandro 1
Sant’Arpino 6
San Marco Evangelista 4
Succivo 6
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 21 + 5 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 2 + 1 deceduto
San Nicola la Strada 2
San Felice a Cancello 6
San Prisco 6 + 2 deceduti
Sessa Aurunca 4
Sparanise 1
Teano 2 + 1 deceduto
Teverola 5
Trentola Ducenta 1
Vitulazio 1 + 2 deceduti
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli
Villa di Briano 2
Valle di Maddaloni 1
Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228