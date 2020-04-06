11:38:25 SAN PRISCO. Il Coronavirus continua ad uccidere. Questa mattina ha perso la vita un cittadina di San Prisco. Si tratta del secondo decesso per Covid-19 avvenuto nella cittadina tifatina.

A darne notizia il sindaco Domenica D'Angelo attraverso un post su Facebook: «Ci sono delle notizie che uno non vorrebbe mai dare e non vorrebbe mai scrivere.

È venuta a mancare la persona ricoverata all'ospedale di Caserta. Questa emergenza ha deciso fin da subito di mettere a dura prova la nostra comunità.

Ci abbiamo sperato fino alla fine con le nostre preghiere, ma delle complicazioni intervenute nei giorni scorsi hanno aggravato un quadro clinico di per sé già critico. Viene a mancare un genitore, una persona perbene e soprattutto una persona che aveva ancora una vita davanti.

Ai genitori e ai parenti tutti giungano le nostre più sentite condoglianze. A tutti i nostri concittadini si chiede di essere vicini con le preghiere alla famiglia e di rispettare con discrezione il dolore dei familiari».

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Arienzo 1 deceduto

Aversa 17 + 3 deceduti

Bellona 8 + 1 deceduto

Caiazzo 2

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 3

Capua 6

Carinaro 3

Carinola 2

Casaluce 2

Castel Volturno 10 + 1 deceduto

Casagiove 4

Casapulla 6

Castel Morrone 1 + 1 deceduto

Casal di Principe 5 + 1 deceduto

Caserta 18 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 6

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Frignano 2

Grazzanise 3

Gricignano d’Aversa 9

Lusciano 3

Macerata Campania 2

Maddaloni 10 + 2 deceduti

Marcianise 17 + 1 morto

Marzano Appio 3

Mondragone 8 + 2 deceduto

Orta di Atella 6 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 1

Portico di Caserta 5

Raviscanina 1

Recale 2

Roccamonfina 1

Riardo 1

Rocca d’Evandro 1

Sant’Arpino 6

San Marco Evangelista 4

Succivo 6

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 21 + 5 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 2 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 2

San Felice a Cancello 6

San Prisco 6 + 2 deceduti

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 2 + 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 2

Valle di Maddaloni 1

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228