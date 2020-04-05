21:35:26 Lutto a Marcianise, un uomo di 67 anni è morto per il Coronavirus.
L’uomo era ricoverato da una settimana all’ospedale civile di Caserta.
Questo pomeriggio il suo cuore ha smesso di battere.
La notizia ha scosso tutti, dal momento che ha fatto il giro di Marcianise in pochissimo tempo.
Il contagio cresce in maniera rapida a Marcianise con il numero degli infetti che è più che raddoppiato nelle ultime quarantotto ore.
Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:
Arienzo 1 deceduto
Aversa 17 + 3 deceduti
Bellona 8 + 1 deceduto
Caiazzo 2
Calvi Risorta 1
Cancello Arnone 1
Capodrise 3
Capua 6
Carinaro 3
Carinola 2
Casaluce 2
Castel Volturno 10 + 1 deceduto
Casagiove 4
Casapulla 6
Castel Morrone 1 + 1 deceduto
Casal di Principe 5 + 1 deceduto
Caserta 18 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 4
Cesa 6
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 7
Frignano 2
Grazzanise 3
Gricignano d’Aversa 9
Lusciano 3
Macerata Campania 2
Maddaloni 10 + 2 deceduti
Marcianise 17 + 1 morto
Marzano Appio 3
Mondragone 8 + 2 deceduto
Orta di Atella 6 + 1 morto
Parete 1
Piedimonte Matese 1
Pietramelara 4
Pietravairano 1
Portico di Caserta 5
Raviscanina 1
Recale 2
Roccamonfina 1
Riardo 1
Rocca d’Evandro 1
Sant’Arpino 6
San Marco Evangelista 4
Succivo 6
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 21 + 5 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 2 + 1 deceduto
San Nicola la Strada 2
San Felice a Cancello 6
San Prisco 7 + 1 deceduto
Sessa Aurunca 4
Sparanise 1
Teano 2 + 1 deceduto
Teverola 5
Trentola Ducenta 1
Vitulazio 1 + 2 deceduti
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli
Villa di Briano 2
Valle di Maddaloni 1