21:17:42 Secondo caso di contagio da Coronavirus a Ciazzo.

Lo rende noto il sindaco Stefano Giaquinto che rasserena comunque la popolazione del suo Comune.

«Sono stato contattato telefonicamente dalla sede operativa Regionale della Protezione Civile e successivamente dalla Asl di Caserta nella persona del Dott. Borruso, i quali mi hanno informato, per opportuna conoscenza, che è risultato positivo al Coronavirus una persona che lavora presso l’Azienda Ospedaliera di Caserta e residente in Caiazzo – ha spiegato il sindaco -

La stessa persona ha informato le autorità sanitarie che da circa due mesi si è trasferito a Gricignano di Aversa per motivi personali, ove attualmente si trova è trascorrerà la quarantena obbligatoria.

Gli giungano gli auguri di una pronta guarigione».

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Arienzo 1 deceduto

Aversa 17 + 3 deceduti

Bellona 8 + 1 deceduto

Caiazzo 2

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 3

Capua 6

Carinaro 3

Carinola 2

Casaluce 2

Castel Volturno 10 + 1 deceduto

Casagiove 4

Casapulla 6

Castel Morrone 1 + 1 deceduto

Casal di Principe 5 + 1 deceduto

Caserta 18 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 4

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Frignano 2

Grazzanise 3

Gricignano d’Aversa 9

Lusciano 3

Macerata Campania 2

Maddaloni 10 + 2 deceduti

Marcianise 18

Marzano Appio 3

Mondragone 8 + 2 deceduto

Orta di Atella 6 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 1

Portico di Caserta 5

Raviscanina 1

Recale 2

Roccamonfina 1

Riardo 1

Rocca d’Evandro 1

Sant’Arpino 6

San Marco Evangelista 4

Succivo 6

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 21 + 5 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 2 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 2

San Felice a Cancello 6

San Prisco 7 + 1 deceduto

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 2 + 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 2

Valle di Maddaloni 1

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228