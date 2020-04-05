21:17:42 Secondo caso di contagio da Coronavirus a Ciazzo.
Lo rende noto il sindaco Stefano Giaquinto che rasserena comunque la popolazione del suo Comune.
«Sono stato contattato telefonicamente dalla sede operativa Regionale della Protezione Civile e successivamente dalla Asl di Caserta nella persona del Dott. Borruso, i quali mi hanno informato, per opportuna conoscenza, che è risultato positivo al Coronavirus una persona che lavora presso l’Azienda Ospedaliera di Caserta e residente in Caiazzo – ha spiegato il sindaco -
La stessa persona ha informato le autorità sanitarie che da circa due mesi si è trasferito a Gricignano di Aversa per motivi personali, ove attualmente si trova è trascorrerà la quarantena obbligatoria.
Gli giungano gli auguri di una pronta guarigione».
Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:
Arienzo 1 deceduto
Aversa 17 + 3 deceduti
Bellona 8 + 1 deceduto
Caiazzo 2
Calvi Risorta 1
Cancello Arnone 1
Capodrise 3
Capua 6
Carinaro 3
Carinola 2
Casaluce 2
Castel Volturno 10 + 1 deceduto
Casagiove 4
Casapulla 6
Castel Morrone 1 + 1 deceduto
Casal di Principe 5 + 1 deceduto
Caserta 18 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 4
Cesa 6
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 7
Frignano 2
Grazzanise 3
Gricignano d’Aversa 9
Lusciano 3
Macerata Campania 2
Maddaloni 10 + 2 deceduti
Marcianise 18
Marzano Appio 3
Mondragone 8 + 2 deceduto
Orta di Atella 6 + 1 morto
Parete 1
Piedimonte Matese 1
Pietramelara 4
Pietravairano 1
Portico di Caserta 5
Raviscanina 1
Recale 2
Roccamonfina 1
Riardo 1
Rocca d’Evandro 1
Sant’Arpino 6
San Marco Evangelista 4
Succivo 6
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 21 + 5 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 2 + 1 deceduto
San Nicola la Strada 2
San Felice a Cancello 6
San Prisco 7 + 1 deceduto
Sessa Aurunca 4
Sparanise 1
Teano 2 + 1 deceduto
Teverola 5
Trentola Ducenta 1
Vitulazio 1 + 2 deceduti
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli
Villa di Briano 2
Valle di Maddaloni 1
Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228