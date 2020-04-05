15:11:38 Avanza in maniera decisa il virus tra Aversa e l’agro aversano.
Nelle ultime ore, infatti, si sono registrati ben quattro casi.
A Frignano, è rimasto contagiato un familiare del primo infetto portando a due il numero dei positivi così come conferma il sindaco Gabriele Piatto.
Sembra non avere contatti con il primo caso, invece, il secondo contagiato di Casaluce annunciato dal sindaco Antonio Tatone.
I due nuovi infetti, che portano complessivamente, a venti i casi di contagio ad Aversa, sono parenti della persona deceduta nei giorni scorsi.
A fare il punto della situazione il sindaco Alfonso Golia.
«Abbiamo altri due casi positivi – ha esordito il sindaco –
Si tratta dei familiari conviventi con l’ultimo caso purtroppo deceduto.
Avevamo messo in conto la probabilità di questi due ulteriori contagi e la situazione è quindi monitorata e sotto controllo.
Il triste bollettino della nostra città ci dice che abbiamo dunque 14 casi attualmente positivi. Si tratta del numero più alto registrato in città.
Voglio rassicurarvi del fatto che siamo in attesa di due tamponi che certifichino la guarigione di altrettanti concittadini.
Ci auguriamo che tra oggi e domani possa giungere questa comunicazione, così da abbassare la nostra curva del contagio.
Stamattina sono stato al PalaJacazzi, il centro di raccolta e smistamento beni allestito in questa emergenza per la popolazione aversana.
Qui si procede a ritmo sostenuto e senza sosta. Volontari, Protezione Civile, Croce Rossa...
A loro va il nostro ringraziamento dal profondo del cuore per quello che stanno facendo».
Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:
Arienzo 1 deceduto
Aversa 17 + 3 deceduti
Bellona 8 + 1 deceduto
Caiazzo 1
Calvi Risorta 1
Cancello Arnone 1
Capodrise 3
Capua 6
Carinaro 3
Carinola 2
Casaluce 2
Castel Volturno 10 + 1 deceduto
Casagiove 4
Casapulla 6
Castel Morrone 1 + 1 deceduto
Casal di Principe 5 + 1 deceduto
Caserta 18 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 4
Cesa 6
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 7
Frignano 2
Grazzanise 3
Gricignano d’Aversa 9
Lusciano 3
Macerata Campania 2
Maddaloni 10 + 2 deceduti
Marcianise 18
Marzano Appio 3
Mondragone 8 + 2 deceduto
Orta di Atella 6 + 1 morto
Parete 1
Piedimonte Matese 1
Pietramelara 4
Pietravairano 1
Portico di Caserta 2
Raviscanina 1
Recale 2
Roccamonfina 1
Riardo 1
Rocca d’Evandro 1
Sant’Arpino 6
San Marco Evangelista 4
Succivo 6
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 21 + 5 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 2 + 1 deceduto
San Nicola la Strada 2
San Felice a Cancello 6
San Prisco 7 + 1 deceduto
Sessa Aurunca 4
Sparanise 1
Teano 2 + 1 deceduto
Teverola 5
Trentola Ducenta 1
Vitulazio 1 + 2 deceduti
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli
Villa di Briano 2
Valle di Maddaloni 1
