mucherino
piscitelli
piccerillo
FIAS_CASERTA
villano
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

12:28:18 “Oggi operazione verità. Chi ha proposto il Piano, la Regione, non ci ha messo un euro”. Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania.

“Sono - dice - soldi dei Comuni e delle imprese, loro dobbiamo ringraziare.

Il centrodestra alcune settimane fa aveva presentato molte misure, indicando tempi e coperture, che sono state copiate male, tardivamente, e utilizzando risorse di comuni e imprese”.

“Non tutto è sbagliato, alcuni provvedimenti sono condivisibili, ma bisogna pensare a come sostenere economia, lavoratori e famiglie stabilmente” conclude.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:289 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:267 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:320 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next