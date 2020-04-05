12:28:18 “Oggi operazione verità. Chi ha proposto il Piano, la Regione, non ci ha messo un euro”. Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania.

“Sono - dice - soldi dei Comuni e delle imprese, loro dobbiamo ringraziare.

Il centrodestra alcune settimane fa aveva presentato molte misure, indicando tempi e coperture, che sono state copiate male, tardivamente, e utilizzando risorse di comuni e imprese”.

“Non tutto è sbagliato, alcuni provvedimenti sono condivisibili, ma bisogna pensare a come sostenere economia, lavoratori e famiglie stabilmente” conclude.