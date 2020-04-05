12:23:06 L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato la positività al Covid-19 di un altro tampone praticato a una cittadina di Marcianise.

Si tratta di una giovane donna che non presenta sintomi e conserva uno stato di buona salute, viene trattata presso il proprio domicilio, con l’adozione di tutte le cautele necessarie alla circoscrizione del contagio, ponendo in quarantena obbligatoria e sotto osservazione tutti coloro che con lei hanno avuto contatti e praticando, ove opportuno, i tamponi per il Covid-19.

Dei diciassette pazienti risultati precedentemente positivi al coronavirus, uno è ormai guarito e altri quattro sono considerati in corso di remissione della malattia, dal momento che un loro primo tampone è negativo al Covid-19.

Sono ora in attesa della negatività del secondo tampone per poter essere dichiarati anch’essi completamente guariti.

Il commissario prefettizio Michele Lastella invita comunque al rigore.

«Si ritiene opportuno – spiega - evidenziare come tutte le autorità sanitarie nazionali e regionali sottolineano la delicatezza di questo momento, dove comportamenti irresponsabili potrebbero compromettere il rigoroso mantenimento delle misure finora adottate.

Pertanto si chiede a tutti di agire con alto senso di responsabilità, di rispettare le norme emanate dal governo, mantenere rigorosamente le distanze, evitare ogni assembramento.

Si ricorda che proseguiranno ulteriori e più stringenti controlli in tutto l’ambito comunale e si rinnova l’invito a restare a casa, spostandosi soltanto in caso di assoluta necessità, poiché il solo mezzo dimostratosi efficace contro la diffusione di questa terribile malattia consiste nella riduzione all’essenziale dei contatti sociali per l’intera durata dell’emergenza».

Purtroppo questo non è l’unico caso di contagio registrato in queste ore.

Sale a tre il numero dei contagiati a Grazzanise dove sono risultati infetti due familiari del paziente già contagiato.

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Arienzo 1 deceduto

Aversa 15 + 3 deceduti

Bellona 8 + 1 deceduto

Caiazzo 1

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 3

Capua 6

Carinaro 3

Carinola 2

Casaluce 1

Castel Volturno 10 + 1 deceduto

Casagiove 4

Casapulla 6

Castel Morrone 1 + 1 deceduto

Casal di Principe 5 + 1 deceduto

Caserta 18 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 4

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Frignano 1

Grazzanise 3

Gricignano d’Aversa 9

Lusciano 3

Macerata Campania 2

Maddaloni 10 + 2 deceduti

Marcianise 18

Marzano Appio 3

Mondragone 8 + 2 deceduto

Orta di Atella 6 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 1

Portico di Caserta 2

Raviscanina 1

Recale 2

Roccamonfina 1

Riardo 1

Rocca d’Evandro 1

Sant’Arpino 6

San Marco Evangelista 4

Succivo 6

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 21 + 5 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 2 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 2

San Felice a Cancello 6

San Prisco 7 + 1 deceduto

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 2 + 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 2

Valle di Maddaloni 1

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228