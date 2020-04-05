mucherino
piscitelli
piccerillo
FIAS_CASERTA
villano
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

12:24:11 Il grande impegno della Regione Campania nel destinare risorse finanziarie per 5 milioni di euro a sostegno dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale è una risposta immediata e concreta all’emergenza.

Una risposta che sintetizza il risultato del fruttuoso lavoro di cooperazione tra la Regione e i Presidenti dei Consorzi ASI Campani.

La moratoria - prevista dal Piano socio economico regionale - consentirà alle imprese insediate nelle aree ASI di continuare a fruire dei servizi erogati dai Consorzi, i cui oneri saranno - nel breve - temporaneamente sostenuti dalla Regione, così da non gravare oltremodo i bilanci aziendali in questo momento di grave difficoltà.

L'intervento congiunto fortemente voluto dalla Regione e dai Consorzi ASI vuole essere un segno tangibile di presenza al fianco delle attività produttive presenti sul territorio, insieme alle quali portare avanti con forza una ripresa veloce delle attività e un ritorno progressivo e costante ad un regime di completa operatività.

Una scelta, questa, concreta che difende tutto il sistema produttivo campano e al contempo sottolinea il fondamentale ruolo dei Consorzi quali principali interlocutori istituzionali del settore imprenditoriale della Regione.

Di ciò va dato grande merito al presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca e all’assessore alle Attività Produttive Antonio Marchiello. Sostenere le Aree Industriali significa non fermare il sistema di servizi alle imprese, significa far ripartire la Campania.

Il presidente Consorzio ASI AVELLINO Vincenzo Sirignano

Il presidente Consorzio ASI BENEVENTO Luigi Barone

Il presidente Consorzio ASI CASERTA Raffaela Pignetti

Il presidente Consorzio ASI NAPOLI Giuseppe Romano

Il presidente Consorzio ASI SALERNO Antonio Visconti

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:290 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:271 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:322 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next