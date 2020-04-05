12:24:11 Il grande impegno della Regione Campania nel destinare risorse finanziarie per 5 milioni di euro a sostegno dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale è una risposta immediata e concreta all’emergenza.

Una risposta che sintetizza il risultato del fruttuoso lavoro di cooperazione tra la Regione e i Presidenti dei Consorzi ASI Campani.

La moratoria - prevista dal Piano socio economico regionale - consentirà alle imprese insediate nelle aree ASI di continuare a fruire dei servizi erogati dai Consorzi, i cui oneri saranno - nel breve - temporaneamente sostenuti dalla Regione, così da non gravare oltremodo i bilanci aziendali in questo momento di grave difficoltà.

L'intervento congiunto fortemente voluto dalla Regione e dai Consorzi ASI vuole essere un segno tangibile di presenza al fianco delle attività produttive presenti sul territorio, insieme alle quali portare avanti con forza una ripresa veloce delle attività e un ritorno progressivo e costante ad un regime di completa operatività.

Una scelta, questa, concreta che difende tutto il sistema produttivo campano e al contempo sottolinea il fondamentale ruolo dei Consorzi quali principali interlocutori istituzionali del settore imprenditoriale della Regione.

Di ciò va dato grande merito al presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca e all’assessore alle Attività Produttive Antonio Marchiello. Sostenere le Aree Industriali significa non fermare il sistema di servizi alle imprese, significa far ripartire la Campania.

Il presidente Consorzio ASI AVELLINO Vincenzo Sirignano

Il presidente Consorzio ASI BENEVENTO Luigi Barone

Il presidente Consorzio ASI CASERTA Raffaela Pignetti

Il presidente Consorzio ASI NAPOLI Giuseppe Romano

Il presidente Consorzio ASI SALERNO Antonio Visconti