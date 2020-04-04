22:06:57 Si allunga la lista dei contagiati ad Aversa: c’è un diciottesimo caso nel capoluogo normanno.

Lo conferma il sindaco Alfonso Golia.

«Da pochi minuti mi hanno comunicato che abbiamo un nuovo caso positivo – ha spiegato –

un uomo di 61 anni, a lui un augurio di pronta guarigione.

Relativamente alla nostra città, la situazione è la seguente: 12 casiattualmente positivi; 147 tamponi negativi; 28 tamponi in attesa.

Tre guariti e tre concittadini purtroppo deceduti.

Relativamente ai controlli, oggi solo la nostra Polizia Locale ha effettuato più di 90 controlli, inclusi 4 esercizi commerciali.

Vi ricordo che ieri ho scritto al Presidente De Luca richiedendo l’Esercito non solo ad Aversa, ma nell’intero Agro per supportare le forze dell’ordine nel controllo del rispetto delle disposizioni vigenti.

Vorrei che fosse chiaro che è un deterrente, ulteriore...Ma non la soluzione.A

d Aversa registriamo un aumento della circolazione stradale e pedonale.

Ed è già il terzo giorno. Potete capire bene che questo comportamento irresponsabile pone un serissimo rischio su questo weekend e, soprattutto, sul prossimo.

Allora cari concittadini, voglio essere estremamente chiaro con voi.

Siamo sulla buona strada, ma non è finito proprio nulla.

Se e solo se avremo comportamenti responsabili in questi giorni e nel prossimo weekend, allora potremo sperare di venire fuori da questa drammatica fase.

Ma se pensiamo di vivere questi giorni pensando di essere immuni, di essere più furbi degli altri, allora sarà lunga...

Molto lunga. È bene dircelo con estrema chiarezza.

Chiedo scusa se in questo momento non mi sto rivolgendo agli aversani che vogliono uscire da questo incubo e se ne stanno a casa con mille sacrifici.

Ma la situazione ha un momento di grave criticità e non voglio nasconderlo.

Se vostro figlio scende nel parco “tanto ha la mascherina, i guanti che succede?”...Imponetevi.

E se vedete persone che girano nei parchi non abbiate paura a dargli un bello strillo dal balcone come si faceva una volta.

Se vedete anziani che girano, con educazione, rispetto e soprattutto calma, fategli notare che devono tornare a casa e rimanerci.

Se hanno difficoltà ci sono i servizi del Comune.

Se dovete fare la spesa, fatela una sola volta per più giorni e tornate a casa.

Se un vostro familiare, un vostro conoscente ha un comportamento irresponsabile dovete farglielo notare.

Ai commercianti attualmente aperti chiedo collaborazione nell’evitare che i clienti abituali si trattengano oltre il dovuto. Collaboriamo, ne va della salute di tutti!

Aversani in questa settimana dobbiamo assolutamente evitare la circolazione non indispensabile e ridurre ogni rischio!

Ogni volta che uscite diventate un possibile veicolo di trasmissione per chi avete a casa e per le persone che incontrerete..

Mascherine, guanti, tute e armature non vi rendono immuni!

Vogliamo parlare di barbieri e parrucchieri che vanno a domicilio incuranti di regole e rischi?

E invece i professionisti perbene del settore che stanno chiusi e a casa che sono? Fessi? Ma stiamo scherzando?

Ai concittadini che vedono queste persone circolare, chiedo di segnalarlo a Polizia Locale, 112 o 113.

Ci pensiamo noi, ci pensa la Legge…A loro e ai loro clienti!

Incoscienti e irresponsabili! State a casa, sentite a me…

Non andate in giro come ladri offendendo una categoria! Vi troveremo e puniremo!

Permettetemi anche un plauso, enorme, alla categoria dei panettieri che si sono visti aumentare i prezzi all’ingrosso eppure stanno facendo un grande sforzo continuando a vendere ai prezzi di sempre.

Grazie a nome mio e della città di Aversa.

A proposito di attività commerciali, vi comunico che il Presidente della Regione Campania De Luca ha diramato un chiarimento rispetto all’Ordinanza n.25 (quella che di fatto estende al 14 aprile la quarantena e tutte le disposizioni vigenti).

In particolare modo la Regione Campania chiarisce che “Le attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, sono sospese sia con riferimento alla vendita a domicilio che a quella online”.

Mi dispiace se qualche attività si era preparata pensando a questo tipo di modalità di vendita, magari in vista della Pasqua, ma lo stato di necessità richiede uno sforzo da parte di tutti.

Questa sera abbiamo illuminato la Casa Comunale con il Tricolore, insieme ai responsabili di Caritas Diocesana, Croce Rossa, Protezione Civile e Polizia Municipale abbiamo osservato un minuto di silenzio per tutti i defunti, e abbiamo ricordato tutte le generazioni che ci hanno preceduto e hanno reso possibile che quel tricolore sventolasse sui nostri balconi.

Al loro esempio oggi con grande senso di appartenenza ad una grande comunità, ad una grande nazione oggi ci ispiriamo per superare questa emergenza sanitaria e sociale.

Difendiamo i nostri Nonni ed i nostri genitori restiamo a casa.

Cari concittadini, è tempo di dimostrare che quanto è stato fatto finora non è stato vano. Domani è la Domenica delle Palme e sarà surreale viverla in questa situazione.

Lo so, ma è quello che va fatto. Come dice il nostro amato Vescovo Angelo Spinillo: “Senza accorgersene stiamo scrivendo una nuova pagina di storia”.

Ed è quello che stiamo facendo, tutti insieme».



Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Arienzo 1 deceduto

Aversa 15 + 3 deceduti

Bellona 7 + 1 deceduto

Caiazzo 1

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 3

Capua 6

Carinaro 3

Carinola 2

Casaluce 1

Castel Volturno 10 + 1 deceduto

Casagiove 4

Casapulla 6

Castel Morrone 1 + 1 deceduto

Casal di Principe 5 + 1 deceduto

Caserta 18 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 4

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Frignano 1

Gricignano d’Aversa 9

Lusciano 3

Macerata Campania 2

Maddaloni 10 + 2 deceduti

Marcianise 16

Marzano Appio 3

Mondragone 8 + 2 deceduto

Orta di Atella 6 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 1

Portico di Caserta 2

Raviscanina 1

Recale 2

Roccamonfina 1

Riardo 1

Rocca d’Evandro 1

Sant’Arpino 6

San Marco Evangelista 4

Succivo 6

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 20 + 5 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 2 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 2

San Felice a Cancello 2

San Prisco 7 + 1 deceduto

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 2 + 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 2

Valle di Maddaloni 1

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228