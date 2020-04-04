21:23:49 Undicesimo caso di contagio a Castel Volturno: infetto un cittadino di 32 anni parente di una delle persone già colpite dal virus.
Ne dà notizia il sindaco Luigi Petrella che rassicura comunque sulle sue condizioni.
Cattive notizie arrivano anche da Succivo dove gli infetti salgono a sei.
C’è una nota dell’amministrazione con la quale si annuncia il nuovo infetto.
«Il Sindaco e l’Amministrazione comunicano quanto segue: - si legge -
dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl, l’esito di un tampone effe ttuato a carico di un nostro concittadino è risultato negativo.
Dal Dipartimento di Protezione Civile di Napoli, l’esito di un tampone effettuato a carico di un nostro concittadino, per il quale è stato disposto il ricovero in struttura ospedaliera, è risultato positivo».
Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:
Arienzo 1 deceduto
Aversa 14 + 3 deceduti
Bellona 7 + 1 deceduto
Caiazzo 1
Calvi Risorta 1
Cancello Arnone 1
Capodrise 3
Capua 6
Carinaro 3
Carinola 2
Casaluce 1
Castel Volturno 10 + 1 deceduto
Casagiove 4
Casapulla 6
Castel Morrone 1 + 1 deceduto
Casal di Principe 5 + 1 deceduto
Caserta 18 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 4
Cesa 6
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 7
Frignano 1
Gricignano d’Aversa 9
Lusciano 3
Macerata Campania 2
Maddaloni 10 + 2 deceduti
Marcianise 16
Marzano Appio 3
Mondragone 8 + 2 deceduto
Orta di Atella 6 + 1 morto
Parete 1
Piedimonte Matese 1
Pietramelara 4
Pietravairano 1
Portico di Caserta 2
Raviscanina 1
Recale 2
Roccamonfina 1
Riardo 1
Rocca d’Evandro 1
Sant’Arpino 6
San Marco Evangelista 4
Succivo 6
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 20 + 5 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 2 + 1 deceduto
San Nicola la Strada 2
San Felice a Cancello 2
San Prisco 7 + 1 deceduto
Sessa Aurunca 4
Sparanise 1
Teano 2 + 1 deceduto
Teverola 5
Trentola Ducenta 1
Vitulazio 1 + 2 deceduti
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli
Villa di Briano 2
Valle di Maddaloni 1
Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228