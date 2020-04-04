20:05:12 Mondo della sinistra in lutto: è morto Luigi Papa, già amministratore a Castel Morrone, ma anche militante vero di una politica che non esiste più.

Con lui se ne va un uomo che ha concepito l’impegno politico con tanta passione e abnegazione.

E’ stato parte attiva dei Democratici di Sinistra e ha partecipato al processo di costruzione del Pd.

Si è spento all’età di 73 anni per il Coronavirus.

Tanti i messaggi di cordoglio dei compagni di viaggio che con lui hanno condiviso le battaglie politiche e di impegno per il territorio.

Ad esprimere il cordoglio dell’intera comunità il sindaco di Castel Morrone Gianfranco Della Valle.

Il compito più grave non è quello di reggere la comunità intera ma sostenere nel pianto una famiglia per la perdita di un proprio congiunto! – ha spiegato il sindaco -

Oggi è venuto a mancare il nostro caro Luigi che potremo ricordare non solo per il Suo amorevole e cordiale saluto di ogni giorno ma anche soprattutto per il Suo triste addio!

Il nostro Luigiello Papa è stata vittima di questo perfido Covid-19; per noi tutti una persona speciale che pensiamo non ci abbia lasciato ma deciso semplicemente da ora in poi seguirci dall’alto.

Raccogliamoci in silenzio adesso!

Lo abbiamo voluto ricordare così perché per il Suo impegno per la nostra comunità il Comune è stata casa Sua ancor più di tutti.

Giungano alla moglie signora Antonietta, ai suoi figli Giuseppe e Tiziana, ai nipoti tutti ai fratelli Pietro e Giovanni il nostro profondo cordoglio uniti nel ricordo.

Alla famiglia, alla figlia Tiziana, le più sentite condoglianze da parte della direzione di CasertaFocus.