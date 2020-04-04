mucherino
piccerillo
FIAS_CASERTA
villano
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

20:05:12 Mondo della sinistra in lutto: è morto Luigi Papa, già amministratore a Castel Morrone, ma anche militante vero di una politica che non esiste più.

Con lui se ne va un uomo che ha concepito l’impegno politico con tanta passione e abnegazione.

E’ stato parte attiva dei Democratici di Sinistra e ha partecipato al processo di costruzione del Pd.

Si è spento all’età di 73 anni per il Coronavirus.

Tanti i messaggi di cordoglio dei compagni di viaggio che con lui hanno condiviso le battaglie politiche e di impegno per il territorio.

Ad esprimere il cordoglio dell’intera comunità il sindaco di Castel Morrone Gianfranco Della Valle.

Il compito più grave non è quello di reggere la comunità intera ma sostenere nel pianto una famiglia per la perdita di un proprio congiunto! – ha spiegato il sindaco -

Oggi è venuto a mancare il nostro caro Luigi che potremo ricordare non solo per il Suo amorevole e cordiale saluto di ogni giorno ma anche soprattutto per il Suo triste addio!

Il nostro Luigiello Papa è stata vittima di questo perfido Covid-19; per noi tutti una persona speciale che pensiamo non ci abbia lasciato ma deciso semplicemente da ora in poi seguirci dall’alto.

Raccogliamoci in silenzio adesso!

Lo abbiamo voluto ricordare così perché per il Suo impegno per la nostra comunità il Comune è stata casa Sua ancor più di tutti.

Giungano alla moglie signora Antonietta, ai suoi figli Giuseppe e Tiziana, ai nipoti tutti ai fratelli Pietro e Giovanni il nostro profondo cordoglio uniti nel ricordo.

Alla famiglia, alla figlia Tiziana, le più sentite condoglianze da parte della direzione di CasertaFocus.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:282 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:256 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:314 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next