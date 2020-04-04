11:36:51 Terzo caso di contagio da Coronavirus a San Cipriano d’Aversa.

Lo comunica il sindaco di San Cipriano Vincenzo Caterino.

«Mi è arrivata da poco la notizia del terzo caso di contagio San Cipriano, si tratta di una persona dello stesso nucleo familiare del secondo caso, tanto è emerso a seguito degli accertamenti sui familiari – ha spiegato il sindaco –

Rinnoviamo ad entrambi l’augurio di una pronta guarigione, in questo momento di preoccupazione esprimiamo vicinanza anche agli altri membri della famiglia che sono in isolamento fiduciario presso la propria abitazione.

Noi nel frattempo non abbassiamo la guardia, dalla Regione ci fanno sapere il picco in Campania ancora non è arrivato e non ci sarà prima di fine mese, pertanto non possiamo assolutamente permetterci di sottovalutare l’emergenza.

Purtroppo con l’approssimarsi delle festività pasquali si corre il rischio di lasciarsi tentare dal trascorrere tempo in compagnia di qualche familiare, non possiamo, non solo perché ce lo vieta la legge, ma perché dobbiamo far prevalere il buon senso, questo è l’unico modo efficace per tutelare la nostra salute e quella delle persone che amiamo.

Adesso dobbiamo fare sul serio, dobbiamo usare il cervello, ci sarà tempo per recuperare tutto.

Facciamo sentire la nostra vicinanza restando al sicuro a casa, magari con una videochiamata».

Monito che arriva anche dal sindaco di Villa di Briano Luigi Della Corte che comunica il secondo caso nel suo comune.

«Devo purtroppo comunicare che ho appena ricevuto notizia ufficiale di un secondo caso di contagio da COVID-19 nel nostro comune – ha spiegato il sindaco -

E il peggio è che si tratta di un caso apparentemente non collegato all'altro.

Il nostro secondo caso di oggi si aggiunge al primo contagio di Frignano e al terzo di San Cipriano di ieri. Ormai i virus si è diffuso anche in zona.

A questo punto mi sento, in qualità di Sindaco di parlarvi in maniera perentoria, categorica, altrimenti rischiamo veramente il peggio!

Basta con questa caccia all'untore!

Sapere chi è il contagiato, non vi salverebbe e non risolverebbe un bel nulla!

Semplicemente perché il contagio è qualcosa di imprevedibile!

Evitare un contagiato certo, non ci salva dal rischio di avere contatti magari con un altro contagiato, che non sa ancora di esserlo!

È così difficile da capire?

Possiamo fare solo una cosa: restare a casa e rispettare in pieno tutte le indicazioni governative, regionali e comunali! Solo così possiamo evitare di essere contagiati!

Ci penserà l'ASL a mettere in atto tutti i protocolli, mettendo in quarantena eventuali persone che hanno avuto contatti con il nostro concittadino.

Rispettare le regole è l'unica maniera per limitare i contagi, per proteggere se stessi e la propria famiglia.

A Villa di Briano abbiamo solamente due vigili, e su due comuni, Villa di Briano e Frignano, con migliaia di abitanti, abbiamo una sola caserma dei Carabinieri con un numero esiguo di agenti.

Non possono fare di più!

Ed ora voglio rivolgermi direttamente ai cittadini che non stanno rispettando le regole, e continuano a stare per strada come se fosse festa: non sapete autoregolamentarvi?

Per farvi stare a casa dovremmo mettere un carabiniere a fianco a ognuno di voi?

Ma ci rendiamo conto?! Invece di stare per strada, restate a casa e pregate per questi nostri due concittadini!».

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Arienzo 1

Aversa 14 + 3 deceduti

Bellona 7 + 1 deceduto

Caiazzo 1

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 2

Capua 6

Carinaro 3

Carinola 2

Casaluce 1

Castel Volturno 9 + 1 deceduto

Casagiove 4

Casapulla 6

Castel Morrone 2

Casal di Principe 5 + 1 deceduto

Caserta 17 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 4

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Frignano 1

Gricignano d’Aversa 7

Lusciano 3

Macerata Campania 2

Maddaloni 10 + 2 deceduti

Marcianise 13

Marzano Appio 3

Mondragone 7 + 2 deceduto

Orta di Atella 6 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 1

Portico di Caserta 2

Raviscanina 1

Recale 2

Roccamonfina 1

Riardo 1

Rocca d’Evandro 1

Sant’Arpino 6

San Marco Evangelista 4

Succivo 5

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 19 + 5 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 2 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 2

San Felice a Cancello 2

San Prisco 7 + 1 deceduto

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 2 + 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 2

Valle di Maddaloni 1

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228