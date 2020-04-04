10:25:30 Il Coronavirus fa la prima vittima anche a Casal di Principe.
Lo comunica il sindaco Renato Natale che esprime il suo cordoglio e quello di tutta la comunità alla famiglia.
«Devo darvi oggi una brutta notizia – ha esordito Natale –
uno dei ricoverati perché positivo al covid 19, è deceduto stanotte.
Ai familiari le condoglianze mie personali e dell'amministrazione comunale».
Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:
Arienzo
Aversa 14 + 3 deceduti
Bellona 7 + 1 deceduto
Caiazzo 1
Calvi Risorta 1
Cancello Arnone 1
Capodrise 2
Capua 6
Carinaro 3
Carinola 2
Casaluce 1
Castel Volturno 9 + 1 deceduto
Casagiove 4
Casapulla 6
Castel Morrone 2
Casal di Principe 5 + 1 deceduto
Caserta 17 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 4
Cesa 6
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 7
Frignano 1
Gricignano d’Aversa 7
Lusciano 3
Macerata Campania 2
Maddaloni 10 + 2 deceduti
Marcianise 13
Marzano Appio 3
Mondragone 7 + 2 deceduto
Orta di Atella 6 + 1 morto
Parete 1
Piedimonte Matese 1
Pietramelara 4
Pietravairano 1
Portico di Caserta 2
Raviscanina 1
Recale 2
Roccamonfina 1
Riardo 1
Rocca d’Evandro 1
Sant’Arpino 6
San Marco Evangelista 4
Succivo 5
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 19 + 5 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 1 + 1 deceduto
San Nicola la Strada 2
San Felice a Cancello 2
San Prisco 7 + 1 deceduto
Sessa Aurunca 4
Sparanise 1
Teano 2 + 1 deceduto
Teverola 5
Trentola Ducenta 1
Vitulazio 1 + 2 deceduti
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli
Villa di Briano 1
Valle di Maddaloni 1
Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228