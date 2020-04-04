mucherino
piccerillo
FIAS_CASERTA
villano
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

10:25:30 Il Coronavirus fa la prima vittima anche a Casal di Principe.

Lo comunica il sindaco Renato Natale che esprime il suo cordoglio e quello di tutta la comunità alla famiglia.

«Devo darvi oggi una brutta notizia – ha esordito Natale –

uno dei ricoverati perché positivo al covid 19, è deceduto stanotte.

Ai familiari le condoglianze mie personali e dell'amministrazione comunale».

 

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Arienzo

Aversa 14 + 3 deceduti

Bellona 7 + 1 deceduto

Caiazzo 1

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 2

Capua 6

Carinaro 3

Carinola 2

Casaluce 1

Castel Volturno 9 + 1 deceduto

Casagiove 4

Casapulla 6

Castel Morrone 2

Casal di Principe 5 + 1 deceduto

Caserta 17 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 4

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Frignano 1

Gricignano d’Aversa 7

Lusciano 3

Macerata Campania 2

Maddaloni 10 + 2 deceduti

Marcianise 13

Marzano Appio 3

Mondragone 7 + 2 deceduto

Orta di Atella 6 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 1

Portico di Caserta 2

Raviscanina 1

Recale 2

Roccamonfina 1

Riardo 1

Rocca d’Evandro 1

Sant’Arpino 6

San Marco Evangelista 4

Succivo 5

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 19 + 5 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 1 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 2

San Felice a Cancello 2

San Prisco 7 + 1 deceduto

Sessa Aurunca 4

Sparanise 1

Teano 2 + 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 1

Valle di Maddaloni 1

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:275 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:251 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:311 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next