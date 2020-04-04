09:55:25 CASERTA. Sono 35 le attività, tra esercizi di generi alimentari, prodotti per l'infanzia e farmacie, nelle quali i cittadini casertani beneficiari potranno utilizzare i buoni spesa emessi dal Comune di Caserta in seguito all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.

I punti vendita sono stati selezionati dopo un'attenta valutazione degli uffici comunali effettuata tra coloro che hanno partecipato alla Manifestazione di Interesse pubblicata dall'Ente nei giorni scorsi.

“Abbiamo lavorato in tempi record – ha spiegato il sindaco Carlo Marino - per la redazione e pubblicazione dell’elenco di esercizi commerciali e farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa previsti dal Governo, per far fronte alle difficoltà economiche delle famiglie in questa fase di emergenza. L'ho già detto e lo ribadisco: non lasceremo indietro nessuno, il Comune è qui e nessuno dovrà sentirsi solo in questo momento drammatico. Poche ore dopo la scadenza del termine per le richieste, i beneficiari riceveranno sulla stessa casella mail utilizzata per l'invio, tutte le informazioni utili a riscuotere e ad utilizzare i buoni spesa”.

Da oggi, accedendo al sito www.comune.caserta.it, nella sezione dedicata ai Buoni Spesa, gli utenti troveranno anche una mappa interattiva realizzata in Google Maps ove sarà possibile individuare immediatamente, attraverso un'icona che riporta lo stemma della Città di Caserta, gli esercizi aderenti. In tal modo il cittadino potrà verificare quali sono i punti vendita più vicini alla propria abitazione, valutando la distanza ed il percorso più veloce dal proprio domicilio, e consultare anche gli orari di apertura e gli eventuali recapiti già registrati in Google Maps.

Anche per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità attraverso i buoni spesa, si raccomanda alla cittadinanza il rispetto delle regole di prevenzione e si ribadisce l'invito a ridurre al minimo gli spostamenti.

Per le richieste dei buoni spesa, che al momento hanno superato le 1200 unità, si ricorda che la scadenza è fissata alle ore 14,00 di lunedì prossimo 6 aprile. Il modulo di richiesta (disponibile sul sito internet www.comune.caserta.it) compilato e firmato, con allegata copia del documento di riconoscimento del richiedente, deve essere inviato alla casella di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Per eventuali informazioni è attivo il numero 0823/273297 (dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì e anche dalle 15 alle 17 il martedì ed il giovedì).

Per lunedì mattina, infine, è già stata convocata una riunione del Centro Operativo Comunale per la definizione degli ultimi dettagli ed il completamento dell'iter amministrativo relativo alle modalità operative di erogazione dei buoni spesa.

CONAD PATTURELLI

CONAD RUGGIERO

SIGMA RUGGIERO

FARMACIA SANT'ANNA

FARMACIA CANTELLI

CRISCI ALIMENTARI

EUROSPIN V.LE CARLO III

ALIMENTARI IL QUADRIFOGLIO

FARMACIA MARINO VANVITELLI

FARMACIA FRESA

FARMACIA DR BRUNO MARTINO

IL BOCCONCINO

FARMACIA FALCO

IPERBIMBO CASERTA

FARMACIA BRIGNOLA

FARMACIA ODIERNA DR.GADOLA

FARMACIA ROMANO

MD DISCOUNT

PESCHERIA DA SALVATORE

CRAI CASERTA

RICCIARDI ROSARIO FRUTTA E VERDURA

EXTRA SUPERMERCATI CASERTA

LA BOTTEGHELLA

FAMILA IPERION

SISA

FARMACIA BRUNO

IL TORCHIO

SALUMERENDERIA

LIDL

CARREFOUR MARKET

DECO VIA FANTOM

MD VIA CAMPANIA

PELLICANO VIA DE MARTINO

PELLICANO VIA BOTTICELLI

FAMILA V.LE CARLO III

qui la mappa degli esercizi convenzionati:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=it&mid=1yGT42VRc9AzPArglsgfBxRrPqmiY0c4O&ll=41.07497393841944%2C14.333828178649924&z=13