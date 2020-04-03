10:19:09 Terzo caso di contagio a Teano: ne dà notizia il sindaco Dino D’Andrea che sottolinea come, comunque, siano arrivati anche degli esiti di tamponi negativi.

«Abbiamo i risultati dei tamponi fatti ieri, tutti negativi (in numero di tre) – ha spiegato il sindaco –

Un positivo ed è il nostro concittadino, di circa settanta anni, che ieri è stato ricoverato, a cui otto giorni fa è stato praticato il tampone con esito negativo, ma il kit invece era positivo, per cui è stato già trattato a domicilio con terapia domiciliare ed era in quarantena allargata da 22 giorni.

La moglie invece è risultata negativa.

Speriamo in una sua pronta guarigione».

C’è poi il quarto caso di contagio a Pietramelara che fa parte sempre dello stesso nucleo familiare del medico.

Fa il punto della situazione il sindaco Pasquale Di Fruscio.

«Il dipartimento di prevenzione dell’Asl ha comunicato che anche la moglie del medico è risultata positiva al tampone sul COVID 19 – ha sottolineato il sindaco –

la stessa era già sottoposta alla quarantena obbligatoria.

Il tampone ha dato esito negativo, invece, per il figlio maschio del medico.

Si procede pertanto, unitamente alle autorità sanitarie, anche per questo caso a ricostruire la probabile data del contagio e tutta la catena dei contatti per adottare altri eventuali provvedimenti per tutelare dalla diffusione del virus.

Pertanto si invitano i cittadini a comunicare al Comandante della P.M. al numero di telefono 393 9689615 tutti i contatti intrattenuti nelle ultime settimane con la signora interessata.

Sono ad invitare ancora una volta tutta la cittadinanza ad osservare le vigenti disposizioni e in particolare ad essere ancora più rigorosi e responsabili».

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta da quando è scoppiata la pandemia:

Aversa 14 + 3 deceduti

Bellona 7 + 1 deceduto

Caiazzo 1

Calvi Risorta 1

Cancello Arnone 1

Capodrise 2

Capua 5

Carinaro 3

Carinola 2

Casaluce 1

Castel Volturno 2 + 1 deceduto

Casagiove 4

Casapulla 6

Castel Morrone 2

Casal di Principe 6

Caserta 17 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 4

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 9

Gricignano d’Aversa 7

Lusciano 3

Macerata Campania 2

Maddaloni 10 + 2 deceduti

Marcianise 13

Marzano Appio 2

Mondragone 7 + 1 deceduto

Orta di Atella 5 + 1 morto

Parete 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 4

Pietravairano 1

Portico di Caserta 2

Raviscanina 1

Recale 2

Roccamonfina 1

Riardo 1

Rocca d’Evandro 1

Sant’Arpino 6

San Marco Evangelista 4

Succivo 4

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 19 + 5 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 1 + 1 deceduto

San Nicola la Strada 2

San Felice a Cancello 2

San Prisco 7 + 1 deceduto

Sessa Aurunca 3

Sparanise 1

Teano 2 + 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 2 deceduti

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

Villa di Briano 1

Valle di Maddaloni 1

Ecco il link del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutti i consigli e la profilassi da utilizzare in caso di Coronavirus:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228