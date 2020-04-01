11:43:21 Il 31 marzo 2020 si sono rese vacanti alcune posizioni dirigenziali di vertice, a seguito del collocamento a riposo di tre direttori regionali. In particolare, quelle relative:

- alla Direzione Regionale della Campania, fino ad oggi ricoperta dalla dott.ssa Giovanna Alessio;

- alla Direzione Regionale della Lombardia, fino ad oggi ricoperta dalla dott.ssa Cinzia Romagnolo;

- alla Direzione Regionale delle Marche, fino ad oggi ricoperta dalla dott.ssa Rossella Rotondo.

A tutte loro, è andato il ringraziamento dei colleghi e del Direttore dell’Agenzia delle entrate per l’impegno e la professionalità dimostrate negli anni di servizio e, in particolare, in quest’ultima fase così complessa.

Inoltre, sono in imminente scadenza gli incarichi realtivi ad altre quattro direzione regionali e, in particolare:

- Direzione Regionale del Lazio, attualmente ricoperta dalla dott.ssa Paola Muratori;

- Direzione Regionale della Liguria e quella del Piemonte ad interim, attualmente ricoperte dalla dott.ssa Maria Pia Protano;

- Direzione Regionale dell’Umbria, attualmente ricoperta dal dott. Roberto Egidi;

- Direzione Regionale della Toscana, attualmente ricoperta dal Direttore Regionale dell’Umbria dott. Carlo Palumbo.

È inoltre scoperta la posizione di vertice relativa al Capo Divisione Risorse.

Al fine di garantire l’efficace operatività e il buon andamento dell’Agenzia delle entrate, in particolar modo nella situazione attuale che risulta ancor più critica a causa dall’emergenza epidemiologica Covid-19, il Direttore Ernesto Maria Ruffini ha conferito i seguenti incarichi:

 al dott. Carlo Palumbo, attualmente Direttore Regionale della Toscana, l’incarico di capo Divisione Risorse, nella quale sono ricomprese la Direzione Centrale Amministrazione, pianificazione e logistica, la Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione e la Direzione Centrale Tecnologie e innovazione.

Laureato in giurisprudenza, è in Agenzia dal 1983.

Il dott. Palumbo assume ad interim anche l’incarico di Direttore Centrale risorse umane e organizzazione, attualmente attribuito, ad interim, al Direttore dell’Agenzia;

 al dott. Antonino Di Geronimo, attualmente Direttore Centrale Grandi contribuenti nell’ambito della Divisione Contribuenti, l’incarico di Direttore Regionale della Toscana, in sostituzione del dott. Palumbo;

 al dott. Vincenzo Carbone, attualmente Direttore provinciale I di Roma, l’incarico di Direttore Centrale Grandi Contribuenti, vacante a seguito della nomina del dott. Di Geronimo a Direttore della Toscana;

 alla dott.ssa Danila D’Eramo, attualmente capo Settore Soggetti rilevanti dimensioni della Direzione Regionale del Lazio e ad interim capo Ufficio Contenzioso e riscossione, la Direzione provinciale I di Roma, lasciata vacante a seguito della nomina del dott. Carbone alla Direzione Centrale Grandi Contribuenti;

 alla dott.ssa Paola Muratori viene confermato l’incarico di Direttore Regionale del Lazio e affidati ad interim gli incarichi di capo Settore Soggetti rilevanti dimensioni e di capo Ufficio Contenzioso;

 al dott. Pier Paolo Verna, attualmente Capo Divisione Aggiunto Contribuenti, l’incarico di Direttore Regionale della Lombardia, che si rende vacante per il collocamento a riposo della dott.ssa Cinzia Romagnolo a partire dal 1° aprile 2020;

 alla dott.ssa Maria Pia Protano, attualmente Direttore Regionale del Piemonte, ad interim, viene affidata la predetta Direzione.

La dott.ssa Protano assume ad interim anche l’incarico di Direttore Regionale della Valle d’Aosta, attualmente coperto ad interim dalla dott.ssa Maria Letizia Schillaci Ventura;

 al dott. Fabio Ignaccolo, attualmente Direttore provinciale di Roma II, l’incarico della Direzione Regionale della Liguria, lasciata vacante dalla dott.ssa Protano.

 al dottor Oronzo Gallone, attualmente capo Settore Coordinamento e programmazione della Divisione Contribuenti, l’incarico di Direttore provinciale di Roma II, lasciato vacante dal dott. Ignaccolo.

 al dott. Paolo Valerio Barbantini, attualmente Capo Divisione Contribuenti, l’incarico ad interim del Settore Coordinamento e programmazione della Divisione Contribuenti, lasciato vacante dal dott. Gallone.

 alla dott.ssa Gabriella Alemanno, sorella dell'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, attualmente direttore di vertice con incarico progettuale, l’incarico di Direttore Regionale della Campania, reso vacante dal collocamente a riposo della Dottoressa Alessio;

 al dott. Roberto Egidi, attualmente Direttore Regionale dell’Umbria, l’incarico di Direttore Regionale delle Marche, a seguito del collocamento a riposo della dott.ssa Rossella Rotondo;

 al dott. Stefano Veraldi, attualmente capo Settore Coordinamento contenzioso e riscossione della Divisione Contribuenti, l’incarico di Direttore Regionale dell’Umbria, lasciato vacante dal dott. Egidi;

 il Settore Coordinamento contenzioso e riscossione della Divisione Contribuenti, lasciato vacante dal dott. Veraldi, è affidato ad interim al capo Divisione, dott. Paolo Valerio Barbantini.

 al dott. Sergio Cristallo, attualmente capo Settore Dichiarazioni e atti della Direzione Centrale Servizi fiscali, l’incarico di Direttore Regionale della Basilicata, attualmente ricoperta ad interim dal dott. Salvatore De Gennaro, Direttore Regionale della Puglia;

 al dott. Federico Monaco, l’incarico ad interim di capo settore del Settore Dichiarazioni e atti della Direzione Centrale Servizi fiscali, in sostituzione del dott. Cristallo.