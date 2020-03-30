13:22:22 In arrivo altri 90 posti letto Covid e 57 posti letto in post-covid in strutture private.

La Regione Campania ha sottoscritto l’accordo con sei cliniche della provincia di Caserta che sono Villa dei Pini a Piedimonte Matese, Filla Fiorita ad Aversa, Villa Ortenzia a Capua, Pineta Grande a Castel Volturno, Santa Maria della Salute a Santa Maria Capua Vetere e

San Paolo ad Aversa.

La nuova dotazione di posti letto non è, al momento, necessaria, ma è stata individuata nel caso in cui dovesse esplodere l’epidemia.

A fornire questi dettagli il consigliere regionale Giovanni Zannini che fa il punto sul contagio in Terra di Lavoro.

L’esponente deluchiano sottolinea anche come in queste ore sia arrivata una bella notizia per il mondo della politica, ma non solo: il sindaco di Francolise Gaetano Tessitore è guarito.