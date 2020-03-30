10:23:39 MARCIANISE. Si informa la cittadinanza che l'Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato ufficialmente la positività al Covid-19 di un tampone effettuato a carico di una giovane cittadina di Marcianise, per la quale già sono state adottate le misure cautelari previste dai protocolli governativi e tutti coloro che hanno avuto contatto con la giovane paziente sono stati posti in quarantena obbligatoria e sotto osservazione.
Si ritiene opportuno evidenziare ancora una volta quanto sia importante, in questa fase dell’evoluzione del contagio, che ognuno continui a comportarsi responsabilmente e, pertanto, si raccomanda a tutti il rigoroso rispetto delle disposizioni ministeriali in tema di mobilità delle persone, evitando di uscire dal proprio domicilio se non per motivi di assoluta necessità.
Ugualmente si ricorda che è necessario rispettare con rigore quanto prescritto in materia di mantenimento delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento, poiché l’unico mezzo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.
Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta:
Aversa 13 + 1 morto
Bellona 6
Capodrise 2
Capua 4
Carinaro 2
Carinola 2
Casaluce 1
Castel Volturno 6 + 1 morto
Casagiove 3
Casapulla 5
Castel Morrone 2
Casal di Principe 3
Caserta 14 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 4
Cesa 6
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 7
Gricignano d’Aversa 4
Lusciano 3
Macerata Campania 2
Maddaloni 8 + 1 deceduto
Marcianise 7
Marzano Appio 2
Mondragone 5 + 1 deceduto
Orta di Atella 3 + 1 morto
Parete 1
Recale 1
Piedimonte Matese 1
Pietramelara 1
Portico di Caserta 2
Roccamonfina 1
Sant’Arpino 5
San Marco Evangelista 3
Succivo 4
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 18 + 4 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 1 deceduto
San Nicola la Strada 1
San Felice a Cancello 1
San Prisco 6 + 1 deceduto
Sessa Aurunca 1
Sparanise 1
Teano 1 deceduto
Teverola 5
Trentola Ducenta 1
Vitulazio 1 + 1 deceduto
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli