10:23:39 MARCIANISE. Si informa la cittadinanza che l'Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato ufficialmente la positività al Covid-19 di un tampone effettuato a carico di una giovane cittadina di Marcianise, per la quale già sono state adottate le misure cautelari previste dai protocolli governativi e tutti coloro che hanno avuto contatto con la giovane paziente sono stati posti in quarantena obbligatoria e sotto osservazione.

Si ritiene opportuno evidenziare ancora una volta quanto sia importante, in questa fase dell’evoluzione del contagio, che ognuno continui a comportarsi responsabilmente e, pertanto, si raccomanda a tutti il rigoroso rispetto delle disposizioni ministeriali in tema di mobilità delle persone, evitando di uscire dal proprio domicilio se non per motivi di assoluta necessità.

Ugualmente si ricorda che è necessario rispettare con rigore quanto prescritto in materia di mantenimento delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento, poiché l’unico mezzo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta:

Aversa 13 + 1 morto

Bellona 6

Capodrise 2

Capua 4

Carinaro 2

Carinola 2

Casaluce 1

Castel Volturno 6 + 1 morto

Casagiove 3

Casapulla 5

Castel Morrone 2

Casal di Principe 3

Caserta 14 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 4

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Gricignano d’Aversa 4

Lusciano 3

Macerata Campania 2

Maddaloni 8 + 1 deceduto

Marcianise 7

Marzano Appio 2

Mondragone 5 + 1 deceduto

Orta di Atella 3 + 1 morto

Parete 1

Recale 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 1

Portico di Caserta 2

Roccamonfina 1

Sant’Arpino 5

San Marco Evangelista 3

Succivo 4

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 18 + 4 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 1 deceduto

San Nicola la Strada 1

San Felice a Cancello 1

San Prisco 6 + 1 deceduto

Sessa Aurunca 1

Sparanise 1

Teano 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli