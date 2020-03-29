21:58:50 L’emergenza sanitaria scatenata dal Coronavirus, con il conseguente stop dell’Italia intera, ha già fatto sentire la prima mazzata economica e sociale.

E’ a rischio la tenuta sociale del Paese: ci sono famiglie, già in difficoltà da una crisi endemica, che non riescono a soddisfare il bisogno primario: quello del cibo.

Nuclei familiari che non riescono più a fare la spesa.

È a loro, prima di tutto, che sono indirizzate le misure «contro l’emergenza alimentare» previste dal nuovo decreto Conte, firmato e annunciato ieri dal premier in una conferenza stampa.

Ecco quanto andranno ai Comuni della provincia di Caserta:

COMUNI ABITANTI IMPORTO

Ailano 1.308 11.227,04

Alife 7.656 72.330,05

Alvignano 4.726 44.247,05

Arienzo 5.336 51.643,82

Aversa 52.608 440.721,96

Baia e Latina 2.126 19.924,63

Bellona 6.128 58.298,67

Caianello 1.875 16.430,00

Caiazzo 5.434 46.250,07

Calvi Risorta 5.687 46.024,61

Camigliano 1.996 17.690,23

Cancello ed Arnone 5.679 57.508,45

Capodrise 10.168 89.968,42

Capriati a Volturno 1.529 12.625,35

Capua 18.293 147.086,07

Carinaro 7.072 66.301,63

Carinola 7.342 63.311,72

Casagiove 13.588 103.823,52

Casal di Principe 21.442 234.486,91

Casaluce 9.908 104.470,92

Casapesenna 7.022 76.810,04

Casapulla 8.543 73.238,12

CASERTA 75.430 445.871,66

Castel Campagnano 1.501 13.086,41

Castel di Sasso 1.133 10.823,13

Castel Morrone 3.739 34.011,11

Castel Volturno 25.923 276.113,00

Castello del Matese 1.431 13.210,99

Cellole 7.994 72.409,81

Cervino 5.020 51.680,67

Cesa 9.207 90.853,87

Ciorlano 409 3.642,22

Conca della Campania 1.197 9.963,38

Curti 7.039 57.992,08

Dragoni 2.105 19.084,34

Falciano del Massico 3.561 32.730,66

Fontegreca 792 6.772,08

Formicola 1.458 12.794,15

Francolise 4.788 43.698,42

Frignano 9.153 95.443,84

Gallo Matese 527 4.636,50

Galluccio 2.106 19.155,71

Giano Vetusto 654 4.761,35

Gioia Sannitica 3.533 34.842,71

Grazzanise 7.021 67.075,90

Gricignano di Aversa 12.463 124.919,32

Letino 698 6.730,08

Liberi 1.127 10.364,56

Lusciano 15.758 156.184,23

Macerata Campania 10.383 97.434,60

Maddaloni 38.915 370.330,21

Marcianise 39.576 350.433,99

Marzano Appio 2.183 18.734,72

Mignano Monte Lungo 3.121 27.152,90

Mondragone 29.071 296.798,36

Orta di Atella 27.407 288.026,77

Parete 11.792 116.278,45

Pastorano 3.023 25.744,02

Piana di Monte Verna 2.302 20.013,89

Piedimonte Matese 10.835 87.857,69

Pietramelara 4.663 42.843,89

Pietravairano 2.949 25.581,29

Pignataro Maggiore 5.878 46.246,28

Pontelatone 1.646 17.702,58

Portico di Caserta 7.905 70.629,06

Prata Sannita 1.449 13.807,65

Pratella 1.521 13.964,56

Presenzano 1.796 16.616,75

Raviscanina 1.288 11.818,78

Recale 7.665 70.116,49

Riardo 2.313 19.632,81

Rocca d'Evandro 3.134 26.606,46

Roccamonfina 3.359 30.539,43

Roccaromana 847 8.009,91

Rocchetta e Croce 447 3.955,42

Ruviano 1.599 13.517,26

San Cipriano d'Aversa 13.649 147.005,51

San Felice a Cancello 17.395 167.233,08

San Gregorio Matese 935 8.777,52

San Marcellino 14.397 151.730,42

San Marco Evangelista 6.587 58.639,74

San Nicola la Strada 22.615 178.162,46

San Pietro Infine 923 7.962,29

San Potito Sannitico 1.910 16.243,75

San Prisco 12.372 111.313,70

San Tammaro 5.486 48.377,31

Sant'Angelo d'Alife 2.231 19.060,83

Sant'Arpino 14.789 147.333,19

Santa Maria a Vico 14.003 127.029,27

Santa Maria Capua V. 32.727 257.698,07

Santa Maria la Fossa 2.649 26.257,98

Sessa Aurunca 21.154 184.300,94

Sparanise 7.318 61.853,15

Succivo 8.592 82.007,35

Teano 12.241 110.959,13

Teverola 14.635 146.104,70

Tora e Piccilli 863 6.733,68

Trentola Ducenta 20.036 196.744,16

Vairano Patenora 6.541 57.025,03

Valle Agricola 835 8.381,36

Valle di Maddaloni 2.719 24.583,27

Villa di Briano 7.200 74.676,95

Villa Literno 12.324 132.088,74

Vitulazio 7.539 65.232,09