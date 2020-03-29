Banner-MutuaBccSpettacolo
21:58:50 L’emergenza sanitaria scatenata dal Coronavirus, con il conseguente stop dell’Italia intera, ha già fatto sentire la prima mazzata economica e sociale.

E’ a rischio la tenuta sociale del Paese: ci sono famiglie, già in difficoltà da una crisi endemica, che non riescono a soddisfare il bisogno primario: quello del cibo.

Nuclei familiari che non riescono più a fare la spesa.

È a loro, prima di tutto, che sono indirizzate le misure «contro l’emergenza alimentare» previste dal nuovo decreto Conte, firmato e annunciato ieri dal premier in una conferenza stampa.

Ecco quanto andranno ai Comuni della provincia di Caserta:

COMUNI    ABITANTI  IMPORTO

Ailano     1.308      11.227,04

Alife         7.656      72.330,05

Alvignano     4.726      44.247,05

Arienzo   5.336      51.643,82

Aversa    52.608    440.721,96

Baia e Latina          2.126      19.924,63

Bellona   6.128      58.298,67

Caianello                 1.875      16.430,00

Caiazzo   5.434      46.250,07

Calvi Risorta 5.687      46.024,61

Camigliano 1.996      17.690,23

Cancello ed Arnone 5.679      57.508,45

Capodrise 10.168    89.968,42

Capriati a Volturno 1.529      12.625,35

Capua 18.293    147.086,07

Carinaro 7.072 66.301,63

Carinola 7.342      63.311,72

Casagiove 13.588    103.823,52

Casal di Principe 21.442    234.486,91

Casaluce 9.908      104.470,92

Casapesenna 7.022      76.810,04

Casapulla 8.543      73.238,12

CASERTA 75.430    445.871,66

Castel Campagnano 1.501      13.086,41

Castel di Sasso 1.133      10.823,13

Castel Morrone 3.739      34.011,11

Castel Volturno 25.923    276.113,00

Castello del Matese 1.431      13.210,99

Cellole 7.994      72.409,81

Cervino 5.020      51.680,67

Cesa 9.207      90.853,87

Ciorlano 409          3.642,22

Conca della Campania 1.197      9.963,38

Curti 7.039      57.992,08

Dragoni 2.105      19.084,34

Falciano del Massico 3.561      32.730,66

Fontegreca 792          6.772,08

Formicola 1.458      12.794,15

Francolise 4.788      43.698,42

Frignano 9.153      95.443,84

Gallo Matese 527          4.636,50

Galluccio 2.106      19.155,71

Giano Vetusto 654          4.761,35

Gioia Sannitica 3.533      34.842,71

Grazzanise 7.021      67.075,90

Gricignano di Aversa 12.463    124.919,32

Letino 698          6.730,08

Liberi 1.127      10.364,56

Lusciano 15.758    156.184,23

Macerata Campania 10.383    97.434,60

Maddaloni 38.915    370.330,21

Marcianise 39.576    350.433,99

Marzano Appio 2.183      18.734,72

Mignano Monte Lungo 3.121      27.152,90

Mondragone 29.071    296.798,36

Orta di Atella 27.407    288.026,77

Parete 11.792    116.278,45

Pastorano 3.023      25.744,02

Piana di Monte Verna 2.302      20.013,89

Piedimonte Matese 10.835    87.857,69

Pietramelara 4.663      42.843,89

Pietravairano 2.949      25.581,29

Pignataro Maggiore 5.878      46.246,28

Pontelatone 1.646      17.702,58

Portico di Caserta 7.905 70.629,06

Prata Sannita 1.449      13.807,65

Pratella 1.521      13.964,56

Presenzano 1.796      16.616,75

Raviscanina 1.288      11.818,78

Recale 7.665      70.116,49

Riardo 2.313      19.632,81

Rocca d'Evandro 3.134      26.606,46

Roccamonfina 3.359      30.539,43

Roccaromana 847          8.009,91

Rocchetta e Croce 447          3.955,42

Ruviano 1.599      13.517,26

San Cipriano d'Aversa 13.649    147.005,51

San Felice a Cancello 17.395    167.233,08

San Gregorio Matese 935          8.777,52

San Marcellino 14.397    151.730,42

San Marco Evangelista 6.587      58.639,74

San Nicola la Strada 22.615    178.162,46

San Pietro Infine 923          7.962,29

San Potito Sannitico 1.910      16.243,75

San Prisco 12.372    111.313,70

San Tammaro 5.486      48.377,31

Sant'Angelo d'Alife 2.231      19.060,83

Sant'Arpino 14.789    147.333,19

Santa Maria a Vico 14.003    127.029,27

Santa Maria Capua V. 32.727    257.698,07

Santa Maria la Fossa 2.649      26.257,98

Sessa Aurunca 21.154    184.300,94

Sparanise 7.318      61.853,15

Succivo 8.592      82.007,35

Teano 12.241    110.959,13

Teverola 14.635    146.104,70

Tora e Piccilli 863          6.733,68

Trentola Ducenta 20.036 196.744,16

Vairano Patenora 6.541      57.025,03

Valle Agricola 835          8.381,36

Valle di Maddaloni 2.719      24.583,27

Villa di Briano 7.200      74.676,95

Villa Literno 12.324    132.088,74

Vitulazio 7.539      65.232,09

