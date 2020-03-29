20:11:09 Quarto caso di contagio a Capua: lo conferma il sindaco Luca Branco che fa il punto della situazione sull’emergenza in città.
Branco sottolinea il ruolo della Caritas che sta collaborando con il Comune di Capua per aiutare le famiglie in difficoltà.
Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta:
Aversa 13 + 1 morto
Bellona 6
Capodrise 2
Capua 4
Carinaro 2
Carinola 2
Casaluce 1
Castel Volturno 6 + 1 morto
Casagiove 3
Casapulla 5
Castel Morrone 2
Casal di Principe 3
Caserta 14 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 4
Cesa 6
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 7
Gricignano d’Aversa 4
Lusciano 3
Macerata Campania 2
Maddaloni 8 + 1 deceduto
Marcianise 6
Marzano Appio 2
Mondragone 5 + 1 deceduto
Orta di Atella 3 + 1 morto
Parete 1
Recale 1
Piedimonte Matese 1
Pietramelara 1
Portico di Caserta 2
Roccamonfina 1
Sant’Arpino 5
San Marco Evangelista 3
Succivo 4
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 18 + 4 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 1 deceduto
San Nicola la Strada 1
San Felice a Cancello 1
San Prisco 6 + 1 deceduto
Sessa Aurunca 1
Sparanise 1
Teano 1 deceduto
Teverola 5
Trentola Ducenta 1
Vitulazio 1 + 1 deceduto
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli