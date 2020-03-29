19:23:11 E’ sotto choc la comunità di San Cipriano d’Aversa per la morte dell’unico contagiato da Coronavirus.

L’uomo è deceduto presso l’ospedale di Maddaloni dove era ricoverato da qualche giorno.

Ne dà notizia il sindaco di San Cipriano d’Aversa Vincenzo Caterino.

«Oggi purtroppo devo iniziare il nostro aggiornamento comunicando che il nostro concittadino ricoverato presso l’ospedale di Maddaloni è venuto a mancare all’affetto dei propri cari - ha spiegato Caterino -

in questa dolorosa circostanza va a loro la vicinanza ed il cordoglio di tutta la comunità sanciprianese.

Non vi sono novità circa ulteriori casi di contagio riguardanti San Cipriano.

Con questa settimana entriamo nella fase più delicata, adesso più che mai ci sentiamo stanchi, giù di morale, e sfiduciati, ma questa non è la giusta condizione per affrontare il problema, San Cipriano ha già fatto e sta facendo tanto in termini di rispetto delle regole e solidarietà, dobbiamo continuare ad avere fiducia e ad essere ottimisti! Insieme ne usciremo!».

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta:

Aversa 13 + 1 morto

Bellona 6

Capodrise 2

Capua 4

Carinaro 2

Carinola 2

Casaluce 1

Castel Volturno 6 + 1 morto

Casagiove 3

Casapulla 5

Castel Morrone 2

Casal di Principe 3

Caserta 14 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 4

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Gricignano d’Aversa 4

Lusciano 3

Macerata Campania 2

Maddaloni 8 + 1 deceduto

Marcianise 6

Marzano Appio 2

Mondragone 5 + 1 deceduto

Orta di Atella 3 + 1 morto

Parete 1

Recale 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 1

Portico di Caserta 2

Roccamonfina 1

Sant’Arpino 5

San Marco Evangelista 3

Succivo 4

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 18 + 4 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 1 deceduto

San Nicola la Strada 1

San Felice a Cancello 1

San Prisco 6 + 1 deceduto

Sessa Aurunca 1

Sparanise 1

Teano 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli