17:05:31 Quarto contagiato a San Tammaro: non ha alcun rapporto con i tre casi precedenti.
Ne dà notizia il sindaco Ernesto Stellato.
Per lui è partita la profilassi del caso con l’individuazione delle rete di contatti.
Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta:
Aversa 13 + 1 morto
Bellona 6
Capodrise 2
Capua 3
Carinaro 2
Carinola 2
Casaluce 1
Castel Volturno 6 + 1 morto
Casagiove 3
Casapulla 5
Castel Morrone 2
Casal di Principe 3
Caserta 14 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 4
Cesa 6
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 7
Gricignano d’Aversa 4
Lusciano 3
Macerata Campania 2
Maddaloni 7 + 1 deceduto
Marcianise 6
Marzano Appio 1
Mondragone 5 + 1 deceduto
Orta di Atella 3 + 1 morto
Parete 1
Recale 1
Piedimonte Matese 1
Pietramelara 1
Portico di Caserta 2
Roccamonfina 1
Sant’Arpino 5
San Marco Evangelista 3
Succivo 4
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 18 + 4 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 1
San Nicola la Strada 1
San Felice a Cancello 1
San Prisco 6 + 1 deceduto
Sessa Aurunca 1
Sparanise 1
Teano 1 deceduto
Teverola 5
Trentola Ducenta 1
Vitulazio 1 + 1 deceduto
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli