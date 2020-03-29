Banner-MutuaBccSpettacolo
16:42:08 Teano in lutto: è morto l’anziano che era ricoverato per aver contratto il Coronavirus.

Lo comunica il sindaco Dino D’Andrea che annuncia il lutto cittadino.

«Purtroppo ci ha lasciato il nostro compaesano affetto da infezione da Covid 19 – ha spiegato il sindaco - 

Ha lottato in terapia intensiva per molti giorni ma purtroppo nulla hanno potuto i medici.

Intanto abbiamo l’esito dei tamponi, di quelli ora eseguiti  ai suoi familiari, tutti negativi!, ne aspettiamo un altro. 

Sono vicino a tutti loro, li ho appena sentiti e stanno bene, ma molto affranti.

Dobbiamo reagire con forza, non avvilirci, le terapie domiciliari stanno funzionando ed i pazienti migliorano! 

Forza forza forza! 

Proclamerò il lutto cittadino».

 

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta:

Aversa 13 + 1 morto

Bellona 6

Capodrise 2

Capua 3

Carinaro 2

Carinola 2

Casaluce 1

Castel Volturno 6 + 1 morto

Casagiove 3

Casapulla 5

Castel Morrone 2

Casal di Principe 3

Caserta 14 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 3

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Gricignano d’Aversa 4

Lusciano 3

Macerata Campania 2

Maddaloni 7 + 1 deceduto

Marcianise 6

Marzano Appio 1

Mondragone 5 + 1 deceduto

Orta di Atella 3 + 1 morto

Parete 1

Recale 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 1

Portico di Caserta 2

Roccamonfina 1

Sant’Arpino 5

San Marco Evangelista 3

Succivo 4

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 18 + 4 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 1

San Nicola la Strada 1

San Felice a Cancello 1

San Prisco 6 + 1 deceduto

Sessa Aurunca 1

Sparanise 1

Teano 1 deceduto

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

 

