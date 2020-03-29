Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

15:55:17 Sale a quattordici il numero delle persone contagiate ad Aversa.

Nella giornata di oggi si è registrato un nuovo positivo nel capoluogo normanno.

A fare il punto della situazione il sindaco Alfonso Golia.

«Questa mattina mi hanno informato che c'è un nuovo tampone risultato positivo – ha sottolineato il primo cittadino –

Siamo dunque a 11 casi attualmente positivi; 1 deceduto; 2 guariti; 100 negativi e 17 in attesa.

I dati iniziano a prestarsi a interpretazioni, anche se relative e generali visto che l’andamento si evolve di ora in ora.

Il numero di tamponi negativi e in attesa ci dice che le misure di contenimento, gli sforzi e i sacrifici che stiamo facendo, stanno servendo eccome.

Dobbiamo continuare così.

Da ieri è operativa L'unità speciale di continuità assistenziale dell'ASL Caserta per la gestione e presa in carico del paziente in quarantena domiciliare, sia se si tratti di un caso positivo sia di sospetti asintomatici. Sono stati istituiti tre team Covid con medici che si dedicheranno solo a questo. È davvero una buona notizia.

Vi ricordo che chi ha piacere di contribuire sia in termini di donazioni che di beni, ha a disposizione l’IBAN e un numero dedicato per organizzare consegna/ritiro domiciliare gratuito. Grazie di cuore a quanti lo stanno facendo.

Domani sapremo di più sull'annuncio del Presidente Conte circa le risorse destinati ai comuni per le famiglie e i lavoratori in difficoltà.

Questo pomeriggio alle 16:30 sarò in diritta su Instagram per rispondere alle vostre domande.

Poi alle 18:30 condividerò su questa pagina la Santa Messa celebrata a Santo Spirito. 

Ecco le informazioni per donare IBAN: IT44 C030 6974 7951 0000 0300046

 INTESTATO A : COMUNE DI AVERSA – RACCOLTA FONDI EMERGENZA CORONAVIRUS».

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta:

Aversa 13 + 1 morto

Bellona 6

Capodrise 2

Capua 3

Carinaro 2

Carinola 2

Casaluce 1

Castel Volturno 5 + 1 morto

Casagiove 3

Casapulla 5

Castel Morrone 2

Casal di Principe 3

Caserta 14 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 3

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Gricignano d’Aversa 4

Lusciano 3

Macerata Campania 2

Maddaloni 7 + 1 deceduto

Marcianise 6

Marzano Appio 1

Mondragone 5 + 1 deceduto

Orta di Atella 3 + 1 morto

Parete 1

Recale 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 1

Portico di Caserta 2

Roccamonfina 1

Sant’Arpino 5

San Marco Evangelista 3

Succivo 4

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 18 + 4 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 1

San Nicola la Strada 1

San Felice a Cancello 1

San Prisco 6 + 1 deceduto

Sessa Aurunca 1

Sparanise 1

Teano 1

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:246 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:635 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:958 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next