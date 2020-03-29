15:55:17 Sale a quattordici il numero delle persone contagiate ad Aversa.

Nella giornata di oggi si è registrato un nuovo positivo nel capoluogo normanno.

A fare il punto della situazione il sindaco Alfonso Golia.

«Questa mattina mi hanno informato che c'è un nuovo tampone risultato positivo – ha sottolineato il primo cittadino –

Siamo dunque a 11 casi attualmente positivi; 1 deceduto; 2 guariti; 100 negativi e 17 in attesa.

I dati iniziano a prestarsi a interpretazioni, anche se relative e generali visto che l’andamento si evolve di ora in ora.

Il numero di tamponi negativi e in attesa ci dice che le misure di contenimento, gli sforzi e i sacrifici che stiamo facendo, stanno servendo eccome.

Dobbiamo continuare così.

Da ieri è operativa L'unità speciale di continuità assistenziale dell'ASL Caserta per la gestione e presa in carico del paziente in quarantena domiciliare, sia se si tratti di un caso positivo sia di sospetti asintomatici. Sono stati istituiti tre team Covid con medici che si dedicheranno solo a questo. È davvero una buona notizia.

Vi ricordo che chi ha piacere di contribuire sia in termini di donazioni che di beni, ha a disposizione l’IBAN e un numero dedicato per organizzare consegna/ritiro domiciliare gratuito. Grazie di cuore a quanti lo stanno facendo.

Domani sapremo di più sull'annuncio del Presidente Conte circa le risorse destinati ai comuni per le famiglie e i lavoratori in difficoltà.

Questo pomeriggio alle 16:30 sarò in diritta su Instagram per rispondere alle vostre domande.

Poi alle 18:30 condividerò su questa pagina la Santa Messa celebrata a Santo Spirito.

Ecco le informazioni per donare IBAN: IT44 C030 6974 7951 0000 0300046

INTESTATO A : COMUNE DI AVERSA – RACCOLTA FONDI EMERGENZA CORONAVIRUS».

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta:

Aversa 13 + 1 morto

Bellona 6

Capodrise 2

Capua 3

Carinaro 2

Carinola 2

Casaluce 1

Castel Volturno 5 + 1 morto

Casagiove 3

Casapulla 5

Castel Morrone 2

Casal di Principe 3

Caserta 14 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 3

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Gricignano d’Aversa 4

Lusciano 3

Macerata Campania 2

Maddaloni 7 + 1 deceduto

Marcianise 6

Marzano Appio 1

Mondragone 5 + 1 deceduto

Orta di Atella 3 + 1 morto

Parete 1

Recale 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 1

Portico di Caserta 2

Roccamonfina 1

Sant’Arpino 5

San Marco Evangelista 3

Succivo 4

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 18 + 4 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 1

San Nicola la Strada 1

San Felice a Cancello 1

San Prisco 6 + 1 deceduto

Sessa Aurunca 1

Sparanise 1

Teano 1

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli