13:33:19 Nuovo caso di contagio a Castel Morrone: ne dà notizia il sindaco Gianfranco Della Valle che rassicura comunque la cittadinanza rispetto ai possibili rischi.

«Trattasi di cittadino di anni 73 già in isolamento perché ospedalizzato e per il quale sono già state attivate tutte le precauzioni del caso – ha spiegato -

Allo stato posso comunicare che, sebbene vi sia stata la necessità di sottoporre a tampone anche un altro nostro concittadino, di anni 50, anche Lui ospedalizzato ed all’interno dello stesso ambiente familiare, quest’ultimo è risultato negativo.

Abbiamo già attivato con l’Asl un tempestivo intervento di tracciabilità ed isolamento nell’immediatezza della comunicazione di altri nostri concittadini che sono stati in contatto con il paziente.

Un abbraccio va innanzitutto a coloro che vivono questa triste disavventura.

Ora dobbiamo ancora di più rispettare le restrizioni che hanno prescritto per tutti.

Ce la faremo, tranquilli!».

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta:

Aversa 12 + 1 morto

Bellona 6

Capodrise 2

Capua 3

Carinaro 2

Carinola 2

Casaluce 1

Castel Volturno 5 + 1 morto

Casagiove 3

Casapulla 5

Castel Morrone 2

Casal di Principe 3

Caserta 14 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 3

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Gricignano d’Aversa 4

Lusciano 3

Macerata Campania 2

Maddaloni 7 + 1 deceduto

Marcianise 6

Marzano Appio 1

Mondragone 5 + 1 deceduto

Orta di Atella 3 + 1 morto

Parete 1

Recale 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 1

Portico di Caserta 2

Roccamonfina 1

Sant’Arpino 5

San Marco Evangelista 3

Succivo 4

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 18 + 4 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 1

San Nicola la Strada 1

San Felice a Cancello 1

San Prisco 6 + 1 deceduto

Sessa Aurunca 1

Sparanise 1

Teano 1

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli