12:24:27 Quindicesimo caso di Coronavirus a Caserta: lo annuncia il sindaco Carlo Marino che invita tutti a rispettare le regole.

«Stamattina ho fatto un giro per la città e ho trovato ancora troppi furbi – ha sottolineato il sindaco –

Finte spese, furbi a correre: così non va bene.

Ancora troppe persone usano il cane per andare a spasso.

C’è bisogno di responsabilità, solo così riusciremo a superare questo momento difficile.

Un grazie a tutti i medici e al personale sanitario per l’eccezionale lavoro che stanno svolgendo».

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta:

Aversa 12 + 1 morto

Bellona 6

Capodrise 2

Capua 3

Carinaro 2

Carinola 2

Casaluce 1

Castel Volturno 5 + 1 morto

Casagiove 3

Casapulla 5

Castel Morrone 1

Casal di Principe 3

Caserta 14 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 3

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Gricignano d’Aversa 4

Lusciano 3

Macerata Campania 2

Maddaloni 7 + 1 deceduto

Marcianise 6

Marzano Appio 1

Mondragone 5 + 1 deceduto

Orta di Atella 3 + 1 morto

Parete 1

Recale 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 1

Portico di Caserta 2

Roccamonfina 1

Sant’Arpino 5

San Marco Evangelista 3

Succivo 4

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 18 + 4 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 1

San Nicola la Strada 1

San Felice a Cancello 1

San Prisco 6 + 1 deceduto

Sessa Aurunca 1

Sparanise 1

Teano 1

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli