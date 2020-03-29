11:58:30 Altri due casi di contagio a Sant’Arpino.

Ne dà notizia il sindaco Giuseppe Dell’Aversana che rassicura, comunque, la comunità sulle loro condizioni di salute,

«Uno di loro è il congiunto di un precedente caso " positivo" ed è in ottime condizioni di salute. senza febbre e senza tosse – ha spiegato –

l'ho telefonato, è chiuso in casa in ISOLAMENTO da sette giorni e seguito dal medico di base insieme al congiunto.

L'altro caso positivo di stamani è una persona anziana, ho rintracciato i suoi familiari a telefono e mi hanno riferito che il paziente è stato portato in Ospedale a Maddaloni per precauzione considerata l'età, mentre loro sono in attesa di tamponi per controlli.

Persone scrupolose i familiari della persona anziana sono in isolamento a casa da diversi giorni.

Se ci saranno sviluppi o altre notizie, vi terrò informati come mio dovere di sindaco...

Nel frattempo invito tutti ad uscire il meno possibile ad avere meno contatti possibili, rispettare le norme igieniche, non creare inutili allarmismi.

Teniamo alta la guardia. Rispettiamo le regole. Vinceremo NOI».

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta:

Aversa 12 + 1 morto

Bellona 6

Capodrise 2

Capua 3

Carinaro 2

Carinola 2

Casaluce 1

Castel Volturno 5 + 1 morto

Casagiove 3

Casapulla 5

Castel Morrone 1

Casal di Principe 3

Caserta 13 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 3

Cesa 6

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Gricignano d’Aversa 4

Lusciano 3

Macerata Campania 2

Maddaloni 7 + 1 deceduto

Marcianise 6

Marzano Appio 1

Mondragone 5 + 1 deceduto

Orta di Atella 3 + 1 morto

Parete 1

Recale 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 1

Portico di Caserta 2

Roccamonfina 1

Sant’Arpino 5

San Marco Evangelista 3

Succivo 4

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 18 + 4 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 1

San Nicola la Strada 1

San Felice a Cancello 1

San Prisco 6 + 1 deceduto

Sessa Aurunca 1

Sparanise 1

Teano 1

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli