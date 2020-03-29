11:41:10 Secondo caso di contagio a Carinola: l’infetto è originario della frazione Casale.
Ne dà notizia il sindaco Antonio Russo che rinnova l’invito a restare a casa in questa settimana complicata per la diffusione dell’epidemia così come rilevano gli esperti.
Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta:
Aversa 12 + 1 morto
Bellona 6
Capodrise 2
Capua 3
Carinaro 2
Carinola 2
Casaluce 1
Castel Volturno 5 + 1 morto
Casagiove 3
Casapulla 5
Castel Morrone 1
Casal di Principe 3
Caserta 13 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 3
Cesa 6
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 7
Gricignano d’Aversa 4
Lusciano 3
Macerata Campania 2
Maddaloni 7 + 1 deceduto
Marcianise 6
Marzano Appio 1
Mondragone 5 + 1 deceduto
Orta di Atella 3 + 1 morto
Parete 1
Recale 1
Piedimonte Matese 1
Pietramelara 1
Portico di Caserta 2
Roccamonfina 1
Sant’Arpino 3
San Marco Evangelista 3
Succivo 4
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 18 + 4 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 1
San Nicola la Strada 1
San Felice a Cancello 1
San Prisco 6 + 1 deceduto
Sessa Aurunca 1
Sparanise 1
Teano 1
Teverola 5
Trentola Ducenta 1
Vitulazio 1 + 1 deceduto
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli