10:17:11 Il Coronavirus tocca anche Sessa Aurunca: si registra il primo caso di contagio nella frazione di Carano.

Ne dà notizia il sindaco Silvio Sasso che, comunque, rassicura i suoi concittadini.

«Primo POSITIVO ufficiale nel Territorio Aurunco a Carano – ha spiegato Sasso –

Per fortuna il caso è stato gestito benissimo e LA SITUAZIONE È SOTTO CONTROLLO con scarse possibilità di estensione del contagio.

Trattasi di un militare che sotto la sorveglianza dell’ASL e del Corpo di appartenenza è rimasto in QUARANTENA TOTALE E CORRETTA dal sul rientro oltre 12 giorni fa senza avere contatti esterni con familiari o altri nemmeno per il trasferimento dalla stazione di Formia al luogo di isolamento.

Dunque procedura impeccabile a tutela del territorio e dei concittadini.

La quarantena è stata osservata insieme ad un collega di cui si aspetta l’esito del tampone che ha osservato le medesime prescrizioni di sicurezza.

Un abbraccio e un augurio di pronta guarigione al nostro concittadino e al suo collega. Il caso è emblematico per ricordarci di RIMANERE A CASA».

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta:

Aversa 12 + 1 morto

Bellona 6

Capodrise 2

Capua 3

Carinaro 2

Carinola 1

Casaluce 1

Castel Volturno 5 + 1 morto

Casagiove 3

Casapulla 5

Castel Morrone 1

Casal di Principe 3

Caserta 13 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 3

Cesa 5

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Gricignano d’Aversa 4

Lusciano 3

Macerata Campania 2

Maddaloni 7 + 1 deceduto

Marcianise 6

Marzano Appio 1

Mondragone 5 + 1 deceduto

Orta di Atella 3 + 1 morto

Parete 1

Recale 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 1

Portico di Caserta 2

Roccamonfina 1

Sant’Arpino 3

San Marco Evangelista 3

Succivo 4

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 18 + 4 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 1

San Nicola la Strada 1

San Felice a Cancello 1

San Prisco 6 + 1 deceduto

Sessa Aurunca 1

Sparanise 1

Teano 1

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli