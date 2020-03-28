18:32:47 CASAGIOVE. Il presidente della Regione Campania ha disposto la proroga automatica per tre mesi dell’esenzione ticket per gli aventi diritto, che costituiscono una limitata fascia della popolazione.

Ma in questo momento di enorme difficoltà sociale e sanitaria, in cui molte persone sono costrette a rimanere nelle proprie abitazioni per le misure restrittive imposte dal Governo o comunque a limitare drasticamente la propria attività al fine di arrestare il contagio da Covid 19, e non hanno la possibilità di produrre reddito come commercianti, artigiani, liberi professionisti, etc., sarebbe necessario allargare l’esenzione ticket anche per tutti questi soggetti sino al mese di Luglio ovvero fino al termine del periodo emergenziale.

Questo provvedimento non comporterà una spesa enorme per la Regione Campania, essendo limitato ad un periodo temporale di solo quattro mesi.

Così come sarebbe opportuno, anche, intervenire sulle stesse esenzioni rilasciate e prorogate agli aventi diritto, per evitare di far pagare le ricette per farmaci ai pensionati ed alle persone esentate per patologie.

Bisogna avere, sempre più, il coraggio di agire perché il corona virus ha causato non solo una grave situazione sanitaria con una letalità assai elevata, ma anche una crisi economica dalla quale sarà difficile uscirne.

Dott. Mario Melone