16:28:51 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Domenica 29 marzo 2020 la Direzione Regionale Musei della Campania aderisce al grande evento digitale: il flashmob fotografico #artyouready del Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo.

Il Museo archeologico dell’antica Capua, Mitreo e Anfiteatro campano invitano le comunità igers, gli influencer, tutti i fotografi professionisti o amatoriali e, naturalmente, i visitatori di tutte le generazioni, a pubblicare su tutti i canali social del circuito archeologico dell'antica Capua, per l'intera giornata, con gli hashtag #artyouready e #emptymuseum, le foto realizzate all’interno dei tre siti culturali di S. Maria C. V., dando preferenza a quelle prive di persone.

Che si tratti di andare a ripescare le foto nella galleria del proprio smartphone, di aprire i cassetti e sfogliare album fotografici di tanti anni fa o di rifotografare vecchie immagini in bianco e nero, la giornata su Instagram ma anche sugli altri sociali (Su fb si potranno pubblicare le foto come commento al post) sarà un modo per raccogliere e condividere sul web la bellezza e l'unicità del patrimonio culturale italiano e mostrarla al mondo intero.

“Il patrimonio culturale e' l’anima pulsante della nostra storia. Attendiamo le vostre immagini, sia quelle dei maestri della fotografia che quelle di tutti coloro che, affascinati dal nostro sito, lo hanno catturato nei momenti di gioia o in situazioni inconsuete come quelle dei nostri giorni”.

Cosi' Ida Gennarelli, direttore del Museo archeologico dell'antica Capua, del Mitreo e dell'Anfiteatro campano.

ArT you ready?

#MuseumFromHome

Instagram: https://instagram.com/pmcam.museoanticacapua?igshid=68yzf82m91pr

Facebook: https://www.facebook.com/Antica-Capua-Circuito-Archeologico

Twitter: @museosmcv

Info:

Museo archeologico dell’antica Capua, via Roberto D’Angiò, 44 - Santa Maria Capua Vetere

tel. +39 0823 844206 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.