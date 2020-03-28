10:10:29 Terzo caso di positività a San Tammaro.
E’ un uomo con problemi respiratori che ieri mattina è stato ricoverato presso l’ospedale civile di Caserta.
Si trovava già in quarantena e, quindi, non ha avuto contatti con la popolazione di San Tammaro.
Ad informare la comunità il primo cittadino Ernesto Stellato che comunica anche che stasera ci sarà la sanificazione a partire dalle 20.30.
Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta:
Aversa 12 + 1 morto
Bellona 6
Capodrise 2
Capua 3
Carinaro 2
Carinola 1
Casaluce 1
Castel Volturno 5 + 1 morto
Casagiove 3
Casapulla 5
Castel Morrone 1
Casal di Principe 3
Caserta 13 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 3
Cesa 5
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 7
Gricignano d’Aversa 4
Lusciano 3
Macerata Campania 2
Maddaloni 7 + 1 deceduto
Marcianise 6
Marzano Appio 1
Mondragone 5 + 1 deceduto
Orta di Atella 3 + 1 morto
Parete 1
Recale 1
Piedimonte Matese 1
Pietramelara 1
Portico di Caserta 2
Roccamonfina 1
Sant’Arpino 3
San Marco Evangelista 3
Succivo 4
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 18 + 4 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 1
San Nicola la Strada 1
San Felice a Cancello 1
San Prisco 6 + 1 deceduto
Sparanise 1
Teano 1
Teverola 5
Trentola Ducenta 1
Vitulazio 1 + 1 deceduto
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli