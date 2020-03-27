Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

22:35:47 L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica i seguenti esiti delle analisi sui tamponi:

- Ospedale Cotugno di Napoli: 190 tamponi esaminati, 19 dei quali risultati positivi

- Ospedale Ruggi di Salerno: 302 tamponi esaminati, 53 dei quali risultati positivi

- Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta: 48 tamponi esaminati, 4 dei quali risultati positivi;

- Ospedale Moscati di Aversa: 57 tamponi esaminati, 1 dei quali risultato positivo

- Ospedale Moscati di Avellino: 78 tamponi, 36 dei quali positivi;

- Ospedale San Paolo di Napoli: 27 tamponi esaminati, 3 dei quali positivi;

- Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli: 100 tamponi esaminati, 5 positivi;

- Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola: 63 tamponi, 7 dei quali positivi

Totale tamponi di oggi: 865

Totale positivi di oggi: 128

Totale complessivo tamponi: 10593

Totale complessivo positivi: 1582

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta:

Aversa 12 + 1 morto

Bellona 6

Capodrise 2

Capua 3

Carinaro 2

Carinola 1

Casaluce 1

Castel Volturno 5 + 1 morto

Casagiove 3

Casapulla 5

Castel Morrone 1

Casal di Principe 3

Caserta 13 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 2

Cesa 5

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Gricignano d’Aversa 4

Lusciano 3

Macerata Campania 2

Maddaloni 7 + 1 deceduto

Marcianise 6

Marzano Appio 1

Mondragone 5 + 1 deceduto

Orta di Atella 3 + 1 morto

Parete 1

Recale 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 1

Portico di Caserta 2

Roccamonfina 1

Sant’Arpino 3

San Marco Evangelista 3

Succivo 4

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 18 + 4 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 1

San Nicola la Strada 1

San Felice a Cancello 1

San Prisco 6 + 1 deceduto

Sparanise 1

Teano 1

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:230 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:617 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:941 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next