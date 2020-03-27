22:35:47 L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica i seguenti esiti delle analisi sui tamponi:
- Ospedale Cotugno di Napoli: 190 tamponi esaminati, 19 dei quali risultati positivi
- Ospedale Ruggi di Salerno: 302 tamponi esaminati, 53 dei quali risultati positivi
- Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta: 48 tamponi esaminati, 4 dei quali risultati positivi;
- Ospedale Moscati di Aversa: 57 tamponi esaminati, 1 dei quali risultato positivo
- Ospedale Moscati di Avellino: 78 tamponi, 36 dei quali positivi;
- Ospedale San Paolo di Napoli: 27 tamponi esaminati, 3 dei quali positivi;
- Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli: 100 tamponi esaminati, 5 positivi;
- Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola: 63 tamponi, 7 dei quali positivi
Totale tamponi di oggi: 865
Totale positivi di oggi: 128
Totale complessivo tamponi: 10593
Totale complessivo positivi: 1582
Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta:
Aversa 12 + 1 morto
Bellona 6
Capodrise 2
Capua 3
Carinaro 2
Carinola 1
Casaluce 1
Castel Volturno 5 + 1 morto
Casagiove 3
Casapulla 5
Castel Morrone 1
Casal di Principe 3
Caserta 13 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 2
Cesa 5
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 7
Gricignano d’Aversa 4
Lusciano 3
Macerata Campania 2
Maddaloni 7 + 1 deceduto
Marcianise 6
Marzano Appio 1
Mondragone 5 + 1 deceduto
Orta di Atella 3 + 1 morto
Parete 1
Recale 1
Piedimonte Matese 1
Pietramelara 1
Portico di Caserta 2
Roccamonfina 1
Sant’Arpino 3
San Marco Evangelista 3
Succivo 4
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 18 + 4 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 1
San Nicola la Strada 1
San Felice a Cancello 1
San Prisco 6 + 1 deceduto
Sparanise 1
Teano 1
Teverola 5
Trentola Ducenta 1
Vitulazio 1 + 1 deceduto
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli