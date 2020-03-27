19:36:05 Primo caso di Coronavirus anche a Pietramelara.

Ne dà notizia il sindaco Pasquale Di Fruscio che lancia anche un accurato appello a stare a casa.

«Non avrei mai voluto darvi questa notizia: purtroppo è realtà – ha spiegato - Nonostante i precedenti tamponi avessero dato esito negativo, alle ultime analisi di riscontro, in questo momento è risultato POSITIVO al coronavirus un nostro concittadino, di sesso maschile, di anni 62.

Il nostro concittadino era già ricoverato in ospedale dal giorno 13 marzo e tale circostanza ci fa essere sufficientemente ottimisti circa il ridotto potenziale rischio di contagio per la popolazione.

Le notizie che mi giungono dalle autorità sanitarie descrivono le sue condizioni non gravi e, ripeto, molto limitati i rischi di contagio per la cittadinanza tenuto conto che il paziente è ricoverato in struttura ospedaliera da tempo anteriore al periodo di massima potenzialità di diffusione del contagio.

Tutti i componenti della famiglia sono già stati posti in quarantena e i medici dell’ASL hanno attivato i previsti protocolli.

Il miglior modo che abbiamo per stare vicino al nostro compaesano nella sua lotta con la malattia, é quello di RESTARE A CASA e fare tutto ciò che ci viene detto dalle autorità.

Sarete informati con la massima tempestività di tutti gli sviluppi della situazione».

Comune per comune la mappa del contagio in provincia di Caserta:

Aversa 12 + 1 morto

Bellona 6

Capodrise 2

Capua 3

Carinaro 2

Carinola 1

Casaluce 1

Castel Volturno 5 + 1 morto

Casagiove 3

Casapulla 5

Castel Morrone 1

Casal di Principe 3

Caserta 13 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 2

Cesa 5

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 7

Gricignano d’Aversa 4

Lusciano 3

Macerata Campania 2

Maddaloni 7 + 1 deceduto

Marcianise 6

Marzano Appio 1

Mondragone 5 + 1 deceduto

Orta di Atella 3 + 1 morto

Parete 1

Recale 1

Piedimonte Matese 1

Pietramelara 1

Portico di Caserta 2

Roccamonfina 1

Sant’Arpino 3

San Marco Evangelista 3

Succivo 4

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 18 + 4 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 1

San Nicola la Strada 1

San Felice a Cancello 1

San Prisco 6 + 1 deceduto

Sparanise 1

Teano 1

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli