21:12:47 Nuovo caso di Coronavirus a Mondragone.
Ad essere stata contagiata è una 52enne che vive nella città rivierasca, ma che lavora fuori.
Ne dà notizia il consigliere regionale Giovanni Zannini nel punto giornaliero sulla questione contagio.
Zannini parla anche delle misure del governatore De Luca e degli interventi attuati in queste ore da parte del governo dopo l’affondo del presidente.
Comune per comune la mappa del contagio:
Aversa 10 + 1 morto
Bellona 6
Capodrise 1
Capua 2
Carinola 1
Casaluce 1
Castel Volturno 5 + 1 morto
Casagiove 3
Casapulla 4
Casal di Principe 3
Caserta 13 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 2
Cesa 5
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 6
Gricignano d’Aversa 4
Lusciano 1
Macerata Campania 2
Maddaloni 8 + 1 deceduto
Marcianise 5
Marzano Appio 1
Mondragone 5 + 1 deceduto
Orta di Atella 2 + 1 morto
Parete 1
Recale 1
Piedimonte Matese 2
Portico di Caserta 2
Roccamonfina 1
Sant’Arpino 3
Succivo 4
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 18 + 4 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 1
San Nicola la Strada 1
San Felice a Cancello 1
San Prisco 6 + 1 deceduto
Sparanise 1
Teano 1
Teverola 5
Trentola Ducenta 1
Vitulazio 1 + 1 deceduto
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli