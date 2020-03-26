Banner-MutuaBccSpettacolo
21:12:47 Nuovo caso di Coronavirus a Mondragone.

Ad essere stata contagiata è una 52enne che vive nella città rivierasca, ma che lavora fuori.

Ne dà notizia il consigliere regionale Giovanni Zannini nel punto giornaliero sulla questione contagio.

Zannini parla anche delle misure del governatore De Luca e degli interventi attuati in queste ore da parte del governo dopo l’affondo del presidente.

 

Comune per comune la mappa del contagio:

Aversa 10 + 1 morto

Bellona 6

Capodrise 1

Capua 2

Carinola 1

Casaluce 1

Castel Volturno 5 + 1 morto

Casagiove 3

Casapulla 4

Casal di Principe 3

Caserta 13 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 2

Cesa 5

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 6

Gricignano d’Aversa 4

Lusciano 1

Macerata Campania 2

Maddaloni 8 + 1 deceduto

Marcianise 5

Marzano Appio 1

Mondragone 5 + 1 deceduto

Orta di Atella 2 + 1 morto

Parete 1

Recale 1

Piedimonte Matese 2

Portico di Caserta 2

Roccamonfina 1

Sant’Arpino 3

Succivo 4

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 18 + 4 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 1

San Nicola la Strada 1

San Felice a Cancello 1

San Prisco 6 + 1 deceduto

Sparanise 1

Teano 1

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli

 

