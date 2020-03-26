10:36:34 CASAPULLA. Positivo al tampone anche un altro componente della famiglia del paziente 1 di Casapulla. Dunque, in paese i contagiati dal Coronavirus salgono a 4 e sono tutti riconducibili allo stesso nucleo familiare.
A diffondere la notizia il sindaco Renzo Lillo che afferma: «Ho sentito telefonicamente i componenti della famiglia di Casapulla, che mi hanno aggiornato sul loro stato di salute.
La situazione è la seguente: una persona sta attraversando la fase acuta dell'infezione ma non è grave; per due di loro il momento critico sembra superato e, forse, è iniziata la fase di normalizzazione; la paziente 1 è ancora ricoverata in ospedale in una situazione che rimane sotto controllo»
Comune per comune la mappa del contagio:
Aversa 7 + 1 morto
Bellona 6
Capodrise 1
Capua 2
Carinola 1
Casaluce 1
Castel Volturno 5 + 1 morto
Casagiove 3
Casapulla 4
Casal di Principe 3
Caserta 13 + 1 morto
Cellole 1
San Tammaro 2
Cesa 5
Curti 2
Falciano del Massico 2
Francolise 6
Gricignano d’Aversa 4
Lusciano 1
Macerata Campania 2
Maddaloni 8
Marcianise 4
Marzano Appio 1
Mondragone 4 + 1 deceduto
Orta di Atella 2 + 1 morto
Parete 1
Recale 1
Piedimonte Matese 2
Portico di Caserta 2
Roccamonfina 1
Sant’Arpino 3
Succivo 3
Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto
Santa Maria Capua Vetere 18 + 4 deceduti
Santa Maria la Fossa 3
San Cipriano d’Aversa 1
San Nicola la Strada 1
San Felice a Cancello 1
San Prisco 6 + 1 deceduto
Sparanise 1
Teano 1
Teverola 5
Trentola Ducenta 1
Vitulazio 1 + 1 deceduto
Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli