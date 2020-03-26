10:36:34 CASAPULLA. Positivo al tampone anche un altro componente della famiglia del paziente 1 di Casapulla. Dunque, in paese i contagiati dal Coronavirus salgono a 4 e sono tutti riconducibili allo stesso nucleo familiare.

A diffondere la notizia il sindaco Renzo Lillo che afferma: «Ho sentito telefonicamente i componenti della famiglia di Casapulla, che mi hanno aggiornato sul loro stato di salute.

La situazione è la seguente: una persona sta attraversando la fase acuta dell'infezione ma non è grave; per due di loro il momento critico sembra superato e, forse, è iniziata la fase di normalizzazione; la paziente 1 è ancora ricoverata in ospedale in una situazione che rimane sotto controllo»

Comune per comune la mappa del contagio:

Aversa 7 + 1 morto

Bellona 6

Capodrise 1

Capua 2

Carinola 1

Casaluce 1

Castel Volturno 5 + 1 morto

Casagiove 3

Casapulla 4

Casal di Principe 3

Caserta 13 + 1 morto

Cellole 1

San Tammaro 2

Cesa 5

Curti 2

Falciano del Massico 2

Francolise 6

Gricignano d’Aversa 4

Lusciano 1

Macerata Campania 2

Maddaloni 8

Marcianise 4

Marzano Appio 1

Mondragone 4 + 1 deceduto

Orta di Atella 2 + 1 morto

Parete 1

Recale 1

Piedimonte Matese 2

Portico di Caserta 2

Roccamonfina 1

Sant’Arpino 3

Succivo 3

Santa Maria a Vico 5 + 1 deceduto

Santa Maria Capua Vetere 18 + 4 deceduti

Santa Maria la Fossa 3

San Cipriano d’Aversa 1

San Nicola la Strada 1

San Felice a Cancello 1

San Prisco 6 + 1 deceduto

Sparanise 1

Teano 1

Teverola 5

Trentola Ducenta 1

Vitulazio 1 + 1 deceduto

Villa Literno 2 + 1 residente a Napoli